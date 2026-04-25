У Дніпрі поранено щонайменше 14 людей, серед них діти (фото)

Максим Бурич
Вночі ворог масовано атакував Дніпро
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ворожа атака зруйнувала багатоповерхівку, під завалами люди

Цієї ночі Дніпро став ціллю чергового масованого обстрілу з боку російських окупантів. Ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах та об'єктах промисловості, спричинивши масштабні руйнування та пожежі у різних частинах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки значних пошкоджень зазнали житлові будинки, приватні підприємства та обʼєкт промислової інфраструктури. Найбільш критична ситуація склалася в одному зі спальних районів міста, де було частково зруйновано 4-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

фото: ДСНС Дніпропетровщини
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Через удари в місті спалахнули кілька пожеж, які вогнеборці ліквідовували під загрозою повторних обстрілів.

На цей час відомо про велику кількість поранених. За попередньою інформацією 14 людей дістали поранення, серед яких – одна дитина. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати 30 мешканців, зокрема 5 дітей, яких вивели з небезпечної зони зруйнованого будинку.

фото: ДСНС Дніпропетровщини
фото: ДСНС Дніпропетровщини
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Найскладнішим етапом робіт залишається розбір завалів 4-поверхівки. За даними надзвичайників, під руїнами ймовірно перебувають люди.

«Під завалами ймовірно перебувають люди. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають», – зазначають у відомстві.

Окрім рятувальних підрозділів, на місці влучання розгорнуто штаб допомоги. Психологи ДСНС працюють із мешканцями будинку та родичами тих, хто ще може перебувати під завалами. Людям надається необхідна психологічна підтримка для стабілізації стану після пережитого шоку.

