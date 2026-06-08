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Деокупація територій. Сирський повідомив про успіхи ЗСУ у травні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Деокупація територій. Сирський повідомив про успіхи ЗСУ у травні
Генерал зауважив, що протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах РФ
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Олександр Сирський: Сили оборони продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках

Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу в його оперативній і стратегічній глибині. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки роботи війська у травні під час наради, передає «Главком».

«Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Водночас Сили оборони продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках», – йдеться у повідомленні.

Генерал зауважив, що за результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій склало майже +100 кв. км на користь України. Загалом від початку року звільнено понад 600 кв. км української землі.

«Протягом місяця наші війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах противника. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тис. цілей і за підрахунками Командування сил безпілотних систем знешкодили понад 30,5 тис. російських військовослужбовців, а засоби Front та Middle продовжили системно знищувати російські штаби, арсенали», – наголосив головнокомандувач.

Зокрема, як наголосив Сирський, засобами Deep Strike протягом місяця уражено 111 ворожих об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію Росії. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику у травні, склали близько $1,058 млрд.

«Уперше в межах єдиного задуму було реалізовано серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. Це ще раз підтвердило спроможність Сил оборони завдавати відчутних втрат противнику далеко за лінією фронту. Важливу роботу виконали сили та засоби протиповітряної оборони. У травні вони знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів противника», – додається у повідомленні.

Водночас Сирський наголосив, що Україна й надалі потребує додаткових сучасних систем ППО та ракет до них. «Кожна перехоплена ціль – це врятовані життя наших громадян», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Росії на тимчасово окупованій території Криму, а також у Бєлгородській та Донецькій областях РФ.

Також 8 червня безпілотники атакували перевалочну нафтобазу «Грушова» та комплекс «Шесхарис» у Новоросійську Краснодарського краю. За даними місцевих Telegram-каналів, після удару на об'єкті спалахнула пожежа. Це вже щонайменше четверта атака на нафтову інфраструктуру Новоросійська з початку 2026 року.

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Теги: війна фронт Олександр Сирський

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