«Росія проводить постійні «сафарі» на людей у Херсоні. Її треба зупинити» – Зеленський

Володимир Зеленський закликав світ зупинити російський терор

Російські окупаційні війська перетворили щоденні обстріли Херсона на полювання за мирними мешканцями. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності рішучих дій міжнародної спільноти, щоб покласти край системному вбивству цивільних, інформує «Главком».

За словами президента, ситуація в Херсоні та прибережних громадах області вийшла за межі звичайних воєнних дій. Росіяни використовують дрони та артилерію для цілеспрямованих атак на перехожих, громадський транспорт та цивільні автівки.

«Фактично постійні «сафарі» на людей у Херсоні: щодня є жертви. Важливо, що значну частину дронів усе-таки вдається збивати», – зазначив глава держави.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський терор є загрозою для всього світу, а не лише для України.

«Такого не повинно бути ні тут, у Європі, ні будь-де у світі. Коли на вулицях міст людей просто вбивають, це загроза для всіх. Вбивці завжди намагаються йти кудись далі», – заявив Зеленський.

Також президент назвав дикістю блокування нових санкцій проти Росії та спроби торгувати з окупантами.

«Їх треба зупиняти одразу, рішучо, і це можна робити тільки всім спільно, координуючись та посилюючи одне одного в захисті життя», – долав глава держави.

Водночас Зеленський висловив вдячність усім партнерам, які залишаються непохитними у підтримці України та допомагають посилювати обороноздатність нашої держави.

«Главком» писав, що сьогодні, 7 квітня, російські війська вкотре завдали терористичного удару по житлових кварталах Херсона. Внаслідок ранкового обстрілу загинули троє людей, ще троє дістали поранення. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що близько 10:50 окупанти відкрили вогонь по житловій забудові Корабельного району міста. Снаряди поцілили безпосередньо у будинки цивільних мешканців.

Нагадаємо, напередодні російські окупаційні війська також атакували житлові квартали Херсона. Близько 10-ї години ранку під масованим обстрілом також опинився Корабельний район міста. Є жертви серед мирного населення.

До слова, російські війська значно наростили кількість засобів повітряного нападу. Лише протягом останнього тижня по території України було випущено близько 3000 безпілотників різних типів.