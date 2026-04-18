Українські дрони забезпечують до 80% втрат російських сил на передовій

Україна демонструє світу майбутнє військових конфліктів, успішно застосовуючи автономні системи та роботів на полі бою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Президент Володимир Зеленський назвав нещодавню атаку механізованих підрозділів на російські позиції першим подібним випадком в історії. Це свідчить про те, що Україна перехопила ініціативу в інноваціях, попри те, що Росія за підтримки Ірану тривалий час вважалася лідером у використанні дронів. Наразі українська оборонна індустрія, що базується на гнучких стартапах та польових експериментах, виявляється ефективнішою за російську масову, але менш адаптивну модель.

Конфлікти в Україні та на Близькому Сході тісно пов'язані через використання ідентичних технологій. Іран не лише постачає Росії безпілотники типу Shahed, а й допоміг налагодити їхнє масове виробництво на російській території. Ця тактика «ройових атак» тепер використовується обома країнами для виснаження протиповітряної оборони противників. США, зі свого боку, активно працюють над деградацією іранських ракетних програм, які за останнє десятиліття стали значно точнішими та небезпечнішими, створюючи загрозу для американських позицій у регіоні.

Хоча РФ може виробляти більше одиниць техніки, Україна випереджає її в якості та економічній ефективності:

українські дрони забезпечують до 80% втрат російських сил на передовій;

вартість українських перехоплювачів у кілька разів нижча за ціну іранських «шахедів», що робить оборону вигіднішою за напад;

Міноборони України планує випустити понад 7 млн дронів протягом року, що є недосяжним масштабом для більшості західних компаній.

Зеленський активно пропонує український досвід боротьби з дронами країнам Перської затоки, перетворюючи Україну на експортера безпекових рішень. Для США це створює унікальне вікно можливостей: поєднання американських зусиль із послаблення Ірану та українських інновацій у боротьбі з Росією може докорінно змінити баланс сил. Якщо адміністрація Трампа використає цей потенціал замість тиску на Київ, вона отримає реальні важелі для завершення війни та стримування альянсу агресорів. Підтримка української оборонки на тлі знищення іранського потенціалу – це шлях до тривалого миру та технологічного домінування Заходу.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.