Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна продемонструвала світу майбутнє військових конфліктів – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: Генштаб ЗСУ

Українські дрони забезпечують до 80% втрат російських сил на передовій

Україна демонструє світу майбутнє військових конфліктів, успішно застосовуючи автономні системи та роботів на полі бою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Президент Володимир Зеленський назвав нещодавню атаку механізованих підрозділів на російські позиції першим подібним випадком в історії. Це свідчить про те, що Україна перехопила ініціативу в інноваціях, попри те, що Росія за підтримки Ірану тривалий час вважалася лідером у використанні дронів. Наразі українська оборонна індустрія, що базується на гнучких стартапах та польових експериментах, виявляється ефективнішою за російську масову, але менш адаптивну модель.

Конфлікти в Україні та на Близькому Сході тісно пов'язані через використання ідентичних технологій. Іран не лише постачає Росії безпілотники типу Shahed, а й допоміг налагодити їхнє масове виробництво на російській території. Ця тактика «ройових атак» тепер використовується обома країнами для виснаження протиповітряної оборони противників. США, зі свого боку, активно працюють над деградацією іранських ракетних програм, які за останнє десятиліття стали значно точнішими та небезпечнішими, створюючи загрозу для американських позицій у регіоні.

Хоча РФ може виробляти більше одиниць техніки, Україна випереджає її в якості та економічній ефективності:

  • українські дрони забезпечують до 80% втрат російських сил на передовій;
  • вартість українських перехоплювачів у кілька разів нижча за ціну іранських «шахедів», що робить оборону вигіднішою за напад;
  • Міноборони України планує випустити понад 7 млн дронів протягом року, що є недосяжним масштабом для більшості західних компаній.

Зеленський активно пропонує український досвід боротьби з дронами країнам Перської затоки, перетворюючи Україну на експортера безпекових рішень. Для США це створює унікальне вікно можливостей: поєднання американських зусиль із послаблення Ірану та українських інновацій у боротьбі з Росією може докорінно змінити баланс сил. Якщо адміністрація Трампа використає цей потенціал замість тиску на Київ, вона отримає реальні важелі для завершення війни та стримування альянсу агресорів. Підтримка української оборонки на тлі знищення іранського потенціалу – це шлях до тривалого миру та технологічного домінування Заходу.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.

Теги: безпілотник Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua