На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

У Бурштині на Івано-Франківщині пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Напередодні вибухів Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. «Ракета повз Бурштин (Івано-Франківщина) у західному напрямку», – йшлося у повідомленні.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1455-й день повномасштабної війни.

Теги: вибух війна Івано-Франківщина

