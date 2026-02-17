На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку
У Бурштині на Івано-Франківщині пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
Напередодні вибухів Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. «Ракета повз Бурштин (Івано-Франківщина) у західному напрямку», – йшлося у повідомленні.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, в Україні триває 1455-й день повномасштабної війни.
