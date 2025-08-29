Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1283-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 191 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав трьох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 358 обстрілів, зокрема 102 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6205 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема: Маломихайлівка – Дніпропетровська область; Дружківка, Костянтинівка, Іллінівка – Донецька область; Білогір’я – Запорізька область; Козацьке – Херсонська область.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 163 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші воїни зупинили десять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти чотири рази атакували у напрямку Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив п’ять атак у районах Щербинівки, Торецька та Русиного Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Українські воїни відбили три атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року фото 11

Як відомо, триває 1283-й день повномасштабної війни в Україні.

