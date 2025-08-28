Чи вплинула війна проти України на ядерний потенціал Росії

Росія має один з найбільших ядерних арсеналів у світі – понад 5977 боєголовок

Війна проти України не послабила ядерні сили Росії, оскільки їхня модернізація залишається пріоритетом для Кремля. Таку думку висловив заступник начальника штабу ВПС США з ядерної інтеграції генерал-лейтенант Ендрю Джебара в інтерв'ю Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла, передає «Главком».

За словами Джебари, Росія продовжує виділяти кошти на ядерне стримування, надаючи цьому питанню пріоритет над справами, пов'язаними з війною в Україні. Він також звернув увагу на стрімке нарощування ядерного арсеналу Китаю. Генерал-лейтенант зазначив, що за останні два роки Пекін збільшив свої сили на еквівалент усього ядерного арсеналу Великої Британії.

За даними з відкритих джерел, Росія має один з найбільших ядерних арсеналів у світі – понад 5977 боєголовок. У той же час, ядерний арсенал країн НАТО становить 5943 боєголовки, з яких 5428 належать США.

Раніше речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що вимагати від країни приєднатися до переговорів про ядерне роззброєння зі США та Росією є «нерозумним і нереалістичним». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на з посиланням на Reuters.

Речник зробив цю заяву після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що обговорив питання контролю над ядерною зброєю з російським диктатором Володимиром Путіним і хоче, щоб до цих переговорів долучився також Китай.

Як повідомлялося, США ведуть переговори з Росією щодо скорочення ядерної зброї. «Ракети, ядерна зброя – ми (з РФ, – «Главком») говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, але через п'ять років він нас наздожене», – сказав Трамп.

Раніше керівник російської державної ядерної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що ядерний щит Росії має бути посилений у найближчі роки. Він обґрунтував це «колосальними загрозами», з якими стикається ядерна держава у світі.

Також поряд із масштабним нарощуванням звичайної військової потужності, Китай розпочав швидке збільшення розмірів та можливостей своїх ядерних сил. За даними американського «Бюлетеня атомних вчених», Китай розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив уже близько 600 боєголовок.