Капітан клубу баскетбольної Суперліги долучився до Сил оборони

Минулого сезону Суперліги Прозапас провів 30 матчів, у яких набирав у середньому 8.9 очка, 2.4 підбирання і 1.8 передачі

Наразі Олександр Прозапас проходить військову підготовку

Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» повідомив, що капітан команди Олександр Прозапас поповнив ряди Сил безпеки та оборони України. Про це інформує «Главком».

Наразі баскетболіст проходить військову підготовку.

За повідомленням клубу, він залишається у «Старому Луцьку» та за можливості буде долучатися до діяльності клубу.

Минулого сезону Суперліги 25-річний Прозапас провів 30 матчів, у яких набирав у середньому 8.9 очка, 2.4 підбирання і 1.8 передачі.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на стартовий матч відбіркового турніру.

Склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Єгор Сушкін, Київ-Баскет

Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Центрові

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Через травми в першій грі не допоможуть команді розігруючий Віталій Зотов, який травмувався в контрольній грі проти Хорватії, а також форвард Андрій Войналович, який отримав пошкодження на тренуванні в Швейцарії. Гравці залишаються у таборі збірної та продовжують підготовку до наступних зустрічей.

У серпневих матчах пре-кваліфікації світової першості не зможуть приєднатися до української збірної Артем Пустовий, який цього разу не зіграє за національну команду через сімейні обставини, а також бігмен Ростислав Новицький, який через проблеми з документами наразі не може полишити США, де зараз знаходиться.

У ФБУ зазначили, що також збірній не допоможуть Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень, які проігнорували виклики до національної команди.

Нагадаємо, по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу. В нашій групі А вже відбувся один матч, у якому Словаччина перемогла Швейцарію з рахунком (73:60).

Розклад матчів збірної України у пре-кваліфікаці ЧС-2027

6 серпня

20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня

17:00 Україна – Словаччина

16 серпня

17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня

19:00 Словаччина – Україна