Капітан клубу баскетбольної Суперліги долучився до Сил оборони
Наразі Олександр Прозапас проходить військову підготовку
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» повідомив, що капітан команди Олександр Прозапас поповнив ряди Сил безпеки та оборони України. Про це інформує «Главком».
Наразі баскетболіст проходить військову підготовку.
За повідомленням клубу, він залишається у «Старому Луцьку» та за можливості буде долучатися до діяльності клубу.
Минулого сезону Суперліги 25-річний Прозапас провів 30 матчів, у яких набирав у середньому 8.9 очка, 2.4 підбирання і 1.8 передачі.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на стартовий матч відбіркового турніру.
Склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Єгор Сушкін, Київ-Баскет
- Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
Центрові
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс
Через травми в першій грі не допоможуть команді розігруючий Віталій Зотов, який травмувався в контрольній грі проти Хорватії, а також форвард Андрій Войналович, який отримав пошкодження на тренуванні в Швейцарії. Гравці залишаються у таборі збірної та продовжують підготовку до наступних зустрічей.
У серпневих матчах пре-кваліфікації світової першості не зможуть приєднатися до української збірної Артем Пустовий, який цього разу не зіграє за національну команду через сімейні обставини, а також бігмен Ростислав Новицький, який через проблеми з документами наразі не може полишити США, де зараз знаходиться.
У ФБУ зазначили, що також збірній не допоможуть Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень, які проігнорували виклики до національної команди.
Нагадаємо, по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу. В нашій групі А вже відбувся один матч, у якому Словаччина перемогла Швейцарію з рахунком (73:60).
Розклад матчів збірної України у пре-кваліфікаці ЧС-2027
6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна
9 серпня
17:00 Україна – Словаччина
16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія
20 серпня
19:00 Словаччина – Україна