Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1318-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 162 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4606 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5888 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів: Хотінь Сумської області; Малокатеринівка, Григорівка, Новоукраїнка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 1

Українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 2

Наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та у бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 3

Вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 4

Ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське, Греківка та в бік населеного пункту Дробишеве.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 5

Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 6

Вчора відбулося два бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та у напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 9

Противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Новомиколаївка, Новогригорівка, Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 10

Зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року фото 11

Відбулося три бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Кам’янка.

Нагадаємо, триває 1318-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2025 року
Росіяни атакували Полтаву ракетами та дронами: що відомо
Росіяни атакували Полтаву ракетами та дронами: що відомо
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
На Харківщині розшириться територія примусової евакуації сімей з дітьми
На Харківщині розшириться територія примусової евакуації сімей з дітьми
Атака на українські міста, невідомі дрони над мюнхенським аеропортом: головне за ніч
Атака на українські міста, невідомі дрони над мюнхенським аеропортом: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті

