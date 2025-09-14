Захід підтримує ініціативу Sky Shield для захисту неба над Україною – Le Monde

Запровадження ініціативи Sky Shield може схилити Росію до переговорів про припинення вогню

Після атаки РФ на Польщу західні чиновники пропонують змінити стратегію та перехоплювати російські ракети та БпЛА безпосередньо в українському небі

Західні чиновники підтримують українську ініціативу Sky Shield, що передбачає збиття російських дронів і ракет над західною частиною України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

Після інцидентів з безпілотниками в Польщі європейські країни не можуть покладатися лише на оборону своїх кордонів. Чекати, доки російські цілі перетнуть європейський повітряний простір, означає передати ініціативу противнику.

Тому пропонується змінити стратегію та перехоплювати російські загрози безпосередньо в українському небі, що також захистить населення України. Ініціатива Sky Shield, розроблена українською громадською організацією «Ціна свободи» та підтримана сотнями європейських і американських політиків і військових, відповідає цим вимогам.

Вона дозволить європейським країнам збивати російські ракети й безпілотники над Україною, захищаючи її критичну інфраструктуру, атомні електростанції, населення та власну територію. За інформацією Le Monde, для цього знадобиться близько 120 літаків союзників.

Le Monde підкреслює, що такі дії не будуть вважатися агресією проти Росії, оскільки Міжнародні конвенції про гуманітарну допомогу, ядерний захист і цивільну авіацію повністю виправдовують подібні заходи.

Реалізація цієї ініціативи матиме кілька переваг. Вона дозволить Збройним силам України зосередитися на східному фронті, сприятиме зміцненню економіки та ядерної безпеки, підніме бойовий дух населення і стимулюватиме зростання українського оборонного виробництва. Крім того, наголошує видання, це може схилити Росію до переговорів про припинення вогню.

Як повідомлялося, після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір своєї країни, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України. Як інформує «Главком», про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Технічно НАТО і Європейський Союз були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками», – заявив Сікорський.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.

Через вторгнення російських безпілотників НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.