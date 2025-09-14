Головна Країна Політика
search button user button menu button

Захід підтримує ініціативу Sky Shield для захисту неба над Україною – Le Monde

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Захід підтримує ініціативу Sky Shield для захисту неба над Україною – Le Monde
Запровадження ініціативи Sky Shield може схилити Росію до переговорів про припинення вогню
фото з відкритих джерел

Після атаки РФ на Польщу західні чиновники пропонують змінити стратегію та перехоплювати російські ракети та БпЛА безпосередньо в українському небі 

Західні чиновники підтримують українську ініціативу Sky Shield, що передбачає збиття російських дронів і ракет над західною частиною України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

Після інцидентів з безпілотниками в Польщі європейські країни не можуть покладатися лише на оборону своїх кордонів. Чекати, доки російські цілі перетнуть європейський повітряний простір, означає передати ініціативу противнику.

Тому пропонується змінити стратегію та перехоплювати російські загрози безпосередньо в українському небі, що також захистить населення України. Ініціатива Sky Shield, розроблена українською громадською організацією «Ціна свободи» та підтримана сотнями європейських і американських політиків і військових, відповідає цим вимогам.

Вона дозволить європейським країнам збивати російські ракети й безпілотники над Україною, захищаючи її критичну інфраструктуру, атомні електростанції, населення та власну територію. За інформацією Le Monde, для цього знадобиться близько 120 літаків союзників.

Le Monde підкреслює, що такі дії не будуть вважатися агресією проти Росії, оскільки Міжнародні конвенції про гуманітарну допомогу, ядерний захист і цивільну авіацію повністю виправдовують подібні заходи.

Реалізація цієї ініціативи матиме кілька переваг. Вона дозволить Збройним силам України зосередитися на східному фронті, сприятиме зміцненню економіки та ядерної безпеки, підніме бойовий дух населення і стимулюватиме зростання українського оборонного виробництва. Крім того, наголошує видання, це може схилити Росію до переговорів про припинення вогню.

Як повідомлялося, після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір своєї країни, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України. Як інформує «Главком», про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Технічно НАТО і Європейський Союз були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками», – заявив Сікорський.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.

Через вторгнення російських безпілотників НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

Теги: НАТО безпілотник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівнитво багатоповерхівки на столичній Оболоні
Українець, що повернувся після трьох років російського полону, розказав, чим його здивував Київ
12 вересня, 15:00
Польща після атаки. Унікальне вікно можливостей для України. Лік іде на години
Польща після атаки. Унікальне вікно можливостей для України. Лік іде на години
10 вересня, 10:23
Батьки, вчителі, експерти роздумують про виклики, які війна ставить перед українською школою
Перше вересня: нині школа – це щоденний подвиг вчителів, дітей, батьків
1 вересня, 19:00
Важливою перевагою української розробки є її вартість
Вдвічі дешевший за аналог: в Україні створено дрон із захистом від РЕБ
1 вересня, 13:13
ГУР: Ураження буксира суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу
Бійці ГУР уразили два російські гелікоптери та буксир (відео)
1 вересня, 12:07
Зараз у Китаї проглядається феномен «фіксації» на Сполучених Штатах
Китаєзнавець розповів, що може змінити позицію Пекіну щодо війни в Україні
31 серпня, 17:13
Ціна Незалежності
34 роки Незалежності: ціна свободи України
24 серпня, 20:20
Сибіга відповів Сійярто, який поскаржився на Україну через нафтоперекачувальну станцію
Сибіга різко відповів на скарги Сійярто та дав йому пораду
18 серпня, 15:07
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
18 серпня, 05:16

Політика

Захід підтримує ініціативу Sky Shield для захисту неба над Україною – Le Monde
Захід підтримує ініціативу Sky Shield для захисту неба над Україною – Le Monde
Шмигаль зустрівся з керівництвом Міноборони Німеччини: про що говорили
Шмигаль зустрівся з керівництвом Міноборони Німеччини: про що говорили
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС – Стефанчук
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС – Стефанчук
Саміт перших леді та джентльменів: Зеленський розповів про Україну, як частину глобального діалогу
Саміт перших леді та джентльменів: Зеленський розповів про Україну, як частину глобального діалогу
Юлія Свириденко зустрілася з принцом Гаррі в Києві
Юлія Свириденко зустрілася з принцом Гаррі в Києві
Лещенко попався на хабарі? Корчинський повеселив соцмережу фейком
Лещенко попався на хабарі? Корчинський повеселив соцмережу фейком

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua