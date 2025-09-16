Була на фронті разом з чоловіком. На Оболоні відкрито меморіальну дошку на честь захисниці Тетяни Фесенко

У Тетяни Фесенко залишилась донечка Ліза, якій мама мріяла подарувати життя у вільній Україні

На столичній Оболоні, на будинку, де мешкала українська захисниця Тетяна Мурка Фесенко, тепер є її меморіальна дошка. Про це повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик, інформує «Главком».

Фесик зауважив, що серед героїв, увічнених на алеї памʼяті Оболонського району, лише дві жінки, які віддали своє життя за Україну, і обидві вони служили у складі 244 батальйону тероборони ЗСУ.

«Тетяна Фесенко народилася 11 травня 1992 року у Гостомелі. Вона мала щиру любов до життя, родини та маленької донечки. З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, стала на захист держави, спершу у складі 129 окремого батальйону, а з червня – у складі 244 батальйону 112 окремої бригади ТрО. Вона брала участь в обороні Києва, Бучі, Ірпеня, Мощуна, згодом – у боях на Харківщині, біля Чугуєва, Куп’янська, Вовчанська», – повідомив голова Оболонського району.

На столичній Оболоні, на будинку, де мешкала українська захисниця Тетяна Мурка Фесенко, тепер є її меморіальна дошка фото: Кирило Фесик/Facebook

За словами Фесика, своє останнє бойове завдання Тетяна виконувала у Сіверськодонецькому районі Луганської області, у селищі Діброва, поблизу Серебрянського лісу. Після ворожого артилерійського обстрілу поранену Тетяну з поля бою виносив її чоловік – саме на його руках вона й померла.

Фесенко Тетяна була нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) та нагрудним знаком «Золотий хрест» (посмертно). Разом з чоловіком вони мали спільне гасло: «Разом до кінця світу». У Тетяни залишилась донечка Ліза, якій мама мріяла подарувати життя у вільній Україні.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2025 року у Збройних Силах України служать понад 70 тисяч жінок, з них понад 5,5 тисяч – безпосередньо на передовій. Це на 20% більше, ніж 2022 року.