Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1345-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 172 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав дев'ять авіаційних ударів, скинув 24 керовані авіабомби, здійснив 194 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 17 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Торське, Зарічне, Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Переїзне.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед, поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 24 атаки у районах Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка, Покровськ, Філія, Кучерів Яр, Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1345-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація в Покровську загострюється
Бої за Покровськ: аналітики DeepState повідомили про стан фронту
Вчора, 23:19
Валерій Залужний вважає, що Росія поступово вчиться та покращує свої можливості
Залужний зробив комплімент російській армії
21 жовтня, 13:31
26 лютого 2025 року Фріц повернувся додому, і став на захист України
Прах воїна розвіяно над Холодним Яром. Згадаймо Олексія Назарчука
12 жовтня, 09:00
Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак
Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак
10 жовтня, 20:41
Як діяти українцям вже сьогодні
Як зробити 2026 роком перелому без чарівної зброї
10 жовтня, 15:11
Рятувальники біля пошкодженого будинку у Києві. 7 вересня 2025 року
У лікарні померла жінка, яка постраждала від атаки на Київ 7 вересня
1 жовтня, 08:20

Події в Україні

Удар по Запоріжжю: є поранені, серед них – діти (оновлено)
Удар по Запоріжжю: є поранені, серед них – діти (оновлено)
Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»
Помер відомий професор філології, батько народного депутата Богдана Яременка
Помер відомий професор філології, батько народного депутата Богдана Яременка
РФ вдарила по Добротвірській ТЕС на Львівщині
РФ вдарила по Добротвірській ТЕС на Львівщині
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua