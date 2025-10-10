Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак

Зеленський прокоментував можливість влаштувати блекаут в Москві

Україні потрібно захистити від російських атак 203 ключових об’єкти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу, передає «Главком».

«Я не хочу казати, що ми зробили і скільки у нас систем, але ви зрозумієте, що це 203 (об'єкта, – «Главком»). Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові», – сказав президент.

Зокрема, Зеленський прокоментував можливість влаштувати блекаут в Москві: «Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання передусім – захищати себе. Те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили, – накопичували. Розуміли, що вони будуть робити. Чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що дощі заважають будь-кому ширше працювати, використовувати авіацію. Вони знають, що вони роблять. А ми знаємо, що нам робити».

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.