Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак
фото: скриншот з відео

Зеленський прокоментував можливість влаштувати блекаут в Москві

Україні потрібно захистити від російських атак 203 ключових об’єкти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу, передає «Главком».

«Я не хочу казати, що ми зробили і скільки у нас систем, але ви зрозумієте, що це 203 (об'єкта, – «Главком»). Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові», – сказав президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зокрема, Зеленський прокоментував можливість влаштувати блекаут в Москві: «Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання передусім – захищати себе. Те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили, – накопичували. Розуміли, що вони будуть робити. Чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що дощі заважають будь-кому ширше працювати, використовувати авіацію. Вони знають, що вони роблять. А ми знаємо, що нам робити».

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни знову б’ють по інфраструктурі: що робити українцям?
Як українцям захистити критичну інфраструктуру
Сьогодні, 10:30
За словами Тімоті Снайдера, американські політики, такі як Дональд Трамп, намагаються показати себе «сміливими й особливими»
Тімоті Снайдер назвав рису Зеленського, яка відрізняє його від Трампа
23 вересня, 20:16
Зеленський говорив про гарантії безпеки з Трампом
Атака на Україну, заяви Трампа та Зеленського: головне за ніч
24 вересня, 05:29
Сирський назвав ключові показники контрнаступу
Добропільський напрямок: Сирський розповів, скільки територій вдалось відбити у ворога
29 вересня, 10:56
Tomahawk може стати «грою змін» у війні в Україні – Кіт Келлог
Tomahawk можуть змінити динаміку війни в Україні – США
30 вересня, 16:17
Минулого тижня Данія вже зіткнулася з проявом гібридної агресії
Росія веде гібридну війну проти Данії – розвідка
3 жовтня, 12:43
Зеленський: Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України
Зеленський провів розмову з лідером чеських виборів Андреєм Бабішем
Вчора, 15:14
Президент: Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску
Порушення РФ повітряного простору Естонії: Зеленський зробив заяву
19 вересня, 21:44
Президент наголосив, що далекобійні дрони дають результати
Зеленський прокоментував удари ЗСУ по окупантах у Криму
24 вересня, 21:56

Політика

Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак
Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак
Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів
Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів
Президент анонсував візит української делегації до США
Президент анонсував візит української делегації до США
Секретар міськради Дніпра літає Європою приватним літаком під час відряджень – розслідування
Секретар міськради Дніпра літає Європою приватним літаком під час відряджень – розслідування
На Львівщину прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (фото)
На Львівщину прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (фото)
«Контрнаступальної операції не існує». Безугла наїхала на Сирського та Редіса
«Контрнаступальної операції не існує». Безугла наїхала на Сирського та Редіса

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua