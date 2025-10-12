Головна Країна Суспільство
Прах воїна розвіяно над Холодним Яром. Згадаймо Олексія Назарчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Прах воїна розвіяно над Холодним Яром. Згадаймо Олексія Назарчука
26 лютого 2025 року Фріц повернувся додому, і став на захист України
колаж: glavcom.ua

У складі батальйону «Карпатська Січ», Назарчук у 2022 році брав участь у звільненні Київщини та Харківщини 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Назарчука.

Фанат кропивницької «Зірки» Олексій Назарчук, який знаходився на початку повномасштабної війни в Польщі, але відразу повернувся в Україну і став на захист Батьківщини, загинув 9 жовтня 2024 року в Часовому Яру на Донеччині. Його прах згодом був розвіяний над Холодним Яром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Трибуну героїв.

Олексій Назарчук народився 30 березня 1997 року в селі Піщаний Брід Новоукраїнського району на Кропивиччині. У восьмирічному віці Олексій разом з родиною переїхав спочатку до міста Помічна, а згодом – до Кропивницького. Навчався він у школі №26, а після того – в професійно-технічному училищі №12 міста Знам'янка за спеціальністю «помічник машиніста тепловоза». В дитинстві хлопець захоплювався футболом. А ще йому подобалася зброя і все, що з нею повʼязано. В юнацькому віці Олексій також займався тхеквондо і страйкболом.

Олексій з великим задоволенням приходив на матчі і віддавався підтримці клубу абсолютно
Олексій з великим задоволенням приходив на матчі і віддавався підтримці клубу абсолютно
фото: Трибуна героїв

До складу колективу Howl Volcano Firm (HVF), який підтримує «Зірку», юнак приєднався в 2018 році. До того починав свій фанатський шлях в іншому колективі, але згодом був радо прийнятий жовто-зеленим сектором. За спогадами одноклубників, Олексій з великим задоволенням приходив на матчі і віддавався підтримці клубу абсолютно. Його авантюрний і піратський норов дуже органічно виливався у справі колективу і почувався він, як риба у воді.

В 2015 році Назарчук пройшов військову строкову службу в лавах Збройних сил України
В 2015 році Назарчук пройшов військову строкову службу в лавах Збройних сил України
фото: Трибуна героїв

Кайфував Олексій від загальних тренувань, від можливості гарно поспарингувати і підвищити свої навички. Абсолютно спокійно можна сказати, що Фріц, як називали хлопця в довколафутбольному середовищі, був справжній бретер і флібустьєр, який отримував задоволення від будь-яких авантюр, будучи Вулканом в душі і по життю.

У 2015 році Назарчук пройшов військову строкову службу в лавах Збройних сил України. Служив він у 2-му Президентському полку. Після служби Олексій працював в будівельній компанії «Оліс-Груп», далі – головним сироваром в сироварні «Лісова коза».

Одексій Назарчук брав участь у звільненні Київщини та Харківщини у 2022 році
Одексій Назарчук брав участь у звільненні Київщини та Харківщини у 2022 році
фото: трибуна героїв

Фріц був цілеспрямованою людиною з активною життєвою позицією. Окрім участі в довколафутбольному русі, Олексій був очільником Кропивницького осередку Всеукраїнської громадської організації «Сокіл», проводив вишколи і патріотичне виховання для молоді Кропивницького, любив своє місто.

Близькі згадують, що Фріц готувався та ставав воїном з юності. Він серйозно цікавився українською та античною історією, скандинавськими традиціями. Особливу увагу Олексій приділяв історії Української повстанської армії та Холодного Яру.

На момент початку повномасштабного вторгнення Назарчук жив і працював у Польщі, проте вже 26 лютого повернувся додому, незабаром долучившись до батальйону «Карпатська Січ», у складі якого брав участь у звільненні Київщини та Харківщини, за що був нагороджений відзнакою Київського міського голови «За сприяння обороні Києва».

Згодом Олексій приєднався до 5-ї ОШБр ЗСУ, боронив Донеччину. Служив він на посаді командира відділення взводу роботизованих платформ роти вогневої підтримки. У серпні 2023 року воїн отримав поранення і знову повернувся в стрій.

«Фріц» з юності готувався та ставав воїном
«Фріц» з юності готувався та ставав воїном
фото: Легіон «Свободи»

Загинув Олексій Назарчук 9 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання неподалік Часового Яру на Донеччині. Влучання ворожого дрона обірвало його життя разом з трьома побратимами.

18 травня 2025 року Олексієві був встановлений горельєф у Холодному Яру
18 травня 2025 року Олексієві був встановлений горельєф у Холодному Яру
фото з відкритих джерел

18 травня 2025 року Олексієві був встановлений горельєф у Холодному Яру, історія якого надихала воїна за життя. Тепер він удостоєний бути в рядах найкращих. Прах його розвіяли там же, над Холодним Яром.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна Україна хвилина мовчання

