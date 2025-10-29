Бої за Покровськ: аналітики DeepState повідомили про стан фронту

Значна кількість піхоти противника вже проникла до східної та північної частин міста

Станом на 18:00 29 жовтня ситуація в Покровську залишається вкрай напруженою. Російські війська намагаються просочитись у місто малими групами по 5-10 осіб, уникаючи відкритих боїв і концентруючись у щілинах оборони. Про це йдеться у звіті DeepState, пише «Главком».

За інформацією з передової, значна кількість піхоти противника вже проникла до східної та північної частин міста. Деякі групи окупантів навіть намагалися вийти до Гришиного. Водночас українські війська утримують позиції не лише на околицях, але й у південних районах Покровська. Місто нині залишається умовно «сірим», тобто розділеним зонами впливу.

фото: DeepState

Єгері та десантники повідомляють: ворог не зацікавлений у відкритому зіткненні – російські підрозділи намагаються обходити українські позиції, накопичуватись у тилу та уникати бою. Сили оборони проводять поступову зачистку вулиць, однак противник оперативно реагує – переміщується на сусідні вулиці, а згодом повертається на попередні позиції.

Військові зазначають, що в умовах обмежених людських ресурсів ефективно протистояти таким діям вдається лише за допомогою дронів. Проте загроза погіршення погодних умов може обмежити можливості аеророзвідки. Саме на це й розраховує противник, намагаючись скористатись розривами в бойових порядках українських підрозділів.

Українські захисники продовжують стримувати просування ворога та вживають заходів для стабілізації ситуації у Покровську.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, головним напрямком ударів російських військ нині є Покровськ, однак українські сили успішно стримують ворога.

Також президент заявляв, що Росія планувала захопити Покровськ ще рік тому, але їхні плани провалилися.