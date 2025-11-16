Головна Країна Події в Україні
Жорстокі бої у Покровську – це сигнал Трампу від Путіна: аналіз The Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Жорстокі бої у Покровську – це сигнал Трампу від Путіна: аналіз The Times
У Покровську стабільно важка ситуація
фото з відкритих джерел

Путін готовий зазнавати величезних втрат у Покровську, бо веде боротьбу волі з Трампом та хоче йому показати, хто нібито переможець у війні 

Місто Покровськ фактично перейшло під контроль російських військ, воно оточене з трьох боків, і підрозділи РФ активно просуваються до центру. Хоча битва за місто тривала вісімнадцять місяців, аналітик Марк Галеотті у статті для The Times пише, що це, хоч і поразка для Києва, не є вирішальним переламним моментом, а скоріше відображає зміну оперативних і політичних умов на поточному етапі війни, передає «Главком».

Хоча головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заперечив, що йдеться про контроль Росії над Покровськом чи оперативне оточення, підтвердження активності російських військ зростає. Один британський офіцер-консультант висловив песимізм, заявивши: «Гадаю, на цьому етапі ми можемо визнати перемогу Москви».

Незважаючи на хаотичний характер боїв, з окремими підрозділами, що чинять опір, кризовий момент, імовірно, минув. Можливість українського контрудару мінімальна, навіть попри успіхи 1-го корпусу «Азов» північніше міста.

Галеотті вважає, що одна з причин, чому диктатор Путін був готовий кинути 150 тис. військових на Покровськ, зазнавши величезних втрат, полягає в тому, що він веде не лише війну проти України, а й боротьбу волі з Дональдом Трампом.

Президент Зеленський стверджував, що Росія прагне використати Покровськ для демонстрації успіху на полі бою, але намір Москви, ймовірно, інший: повернути прихильність Трампа.

Путін намагається показати свою непоступливість за допомогою демонстрації ядерних систем і військових перемог. Його меседж адресований американському президентові, який прагне підтримувати переможця: переможець – Москва, а не Київ. Путін, імовірно, сподівається, що, здобувши підтримку США, він зможе отримати укріплені міста без потреби у штурмі.

Наступ російських військ полегшив густий туман, що заважав роботі українських розвідувальних і ударних дронів. Традиційно зима уповільнювала бої, але в хаотичній українській війні все інакше:

Росіяни так само страждають від негоди, але коли дрони частково виведені з гри, перевага на боці Москви завдяки її чисельності та здатності швидше вводити свіжі сили.Таким чином, зима може стати періодом інтенсивніших боїв, а не затишшям для перегрупування ЗСУ.

Битва за Покровськ також оголила проблему нестачі особового складу в Україні, тоді як Росія, здається, здатна компенсувати свої втрати, набираючи 30 тис. солдатів щомісяця. Небажання України залишати приречені позиції означає втрату військ і необхідність відволікати резерви з інших ділянок.

Частково через перекидання сил на північ, росіяни швидко просуваються і на півдні. Дев’яноста танкова дивізія наступає на Гуляйполе, важливий логістичний вузол, і знаходиться за вісім кілометрів від міста. Київ критично потребує перекидання резервів, але це загрожує успіхам на півночі. Гірка правда в тому, що у України не вистачає військ, щоб закрити всі вразливі ділянки.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі. 

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

Зокрема, Олександр Сирський повідомив, що Російська Федерація зосередила в районі Покровська велику кількість особового складу. Вони проводять масштабну наступальну операцію з метою прориву української оборони та окупації Донецької області. 

