Угорщина надасть €1,5 млн Лівану замість України – Сійярто

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Угорщина надасть €1,5 млн Лівану замість України – Сійярто
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
фото: АР

«Ми не витрачатимемо нашу частку Європейського фонду миру на озброєння України»

Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, його країна спрямовує €1,5 млн з фонду миру на армію Лівану, а не на Україну. Про це він написав у соціальній мережі Х, пише «Главком».

«Національні інтереси Угорщини – це мир на Близькому Сході. Ми не витрачатимемо нашу частку Європейського фонду миру на озброєння України, а спрямуємо €1,5 млн на підтримку збройних сил Лівану».

До слова, Сійярто відреагував на корупційний скандал в Україні та заявив, що через бурхливу в Україні корупцію потрібно зупинити фінансову допомогу від ЄС,

«Брюссель роками фінансував українську державу грошима європейського народу. Тим часом в Україні процвітає корупція, і не дивно, що ніхто досі не бачив точного звіту про витрати коштів, отриманих від ЄС…» – написав він у соцмережі.

Варто зазначити, що минулого року вже траплялось подібне. Тоді Будапешт вирішив направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння.

Будапешт корупція озброєння Сійярто

