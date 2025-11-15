Угорщина надасть €1,5 млн Лівану замість України – Сійярто

«Ми не витрачатимемо нашу частку Європейського фонду миру на озброєння України»

Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, його країна спрямовує €1,5 млн з фонду миру на армію Лівану, а не на Україну. Про це він написав у соціальній мережі Х, пише «Главком».

«Національні інтереси Угорщини – це мир на Близькому Сході. Ми не витрачатимемо нашу частку Європейського фонду миру на озброєння України, а спрямуємо €1,5 млн на підтримку збройних сил Лівану».

До слова, Сійярто відреагував на корупційний скандал в Україні та заявив, що через бурхливу в Україні корупцію потрібно зупинити фінансову допомогу від ЄС,

«Брюссель роками фінансував українську державу грошима європейського народу. Тим часом в Україні процвітає корупція, і не дивно, що ніхто досі не бачив точного звіту про витрати коштів, отриманих від ЄС…» – написав він у соцмережі.

Варто зазначити, що минулого року вже траплялось подібне. Тоді Будапешт вирішив направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння.