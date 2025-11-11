Головна Країна Події в Україні
У Запорізькій області збільшилася сіра зона – DeepState

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Запорізькій області збільшилася сіра зона – DeepState
фото: Перший Запорізький

Кількісна перевага ворога стає критичною, і значна частина території Запорізької області перебуває під загрозою втрати контролю

Ситуація у Запорізькій області загострилася, особливо на ділянці між населеними пунктами Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. За даними DeepState, тут суттєво збільшилася сіра зона, оскільки противник нарощує свою присутність та активність по всій цій лінії, передає «Главком».

Повідомляється, що російським військам вдалося повністю захопити Успенівку. Наразі також перевіряється інформація щодо можливої окупації населених пунктів Солодке та Привільне.

Ворог продовжує чинити постійний тиск на Нове та Новоуспенівське, а також поступово поглинає Рівнопілля.

Аналітики DeepState зазначають, що кількісна перевага противника стає критичною, і значна частина території перебуває під загрозою втрати контролю.

Втрата контролю над цими територіями, зокрема окупація Рівнопілля, створює пряму загрозу для Гуляйполя.

«Окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто й ускладнює перебування позицій в Зеленому Гаю та Високому (Червоному)», – пояснили в DeepState.

Протягом усього часу повномасштабної війни Гуляйполе залишалося неприступним, попри неодноразові спроби ворога прорватися, зокрема з боку Марфополя. Відкриття нового північного напрямку може суттєво ускладнити оборону цього важливого населеного пункту.

До слова, російські війська атакували автомобіль за допомогою FPV-дрона. В автівці в цей час перебували журналіст австрійського телеканалу ORF Крістіан Вершютц та група волонтерів. 

Вершютц розповів, що вони прямували до Костянтинівки разом із представниками гуманітарної організації «Проліска», яка займається евакуацією цивільного населення з прифронтових зон. У машині також були його іспанський колега та знімальна група.

Крім того, російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ – перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною.

За останні дні бої в місті різко загострилися після того, як російські підрозділи прорвали українську оборону та увійшли до Покровська. Попри заяви Москви про оточення, Київ наголошує, що активні бойові дії тривають, а українські військові на місцях описують ситуацію як складну.

