Карта бойових дій в Україні станом на 7 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників

За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних та 60 авіаційних ударів, застосував 57 ракет й скинув 143 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4291 обстріл, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6360 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка, Данилівка, Залізничне, Гуляйполе, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув чотири керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили шість атак противника в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставків.

На Слов’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Олександрівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 16 атак у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1383-й день повномасштабної війни в Україні.