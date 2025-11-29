Головна Країна Події в Україні
Командувач десантно-штурмових військ розповів, скільки ще ЗСУ триматимуть Покровськ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Командувач десантно-штурмових військ розповів, скільки ще ЗСУ триматимуть Покровськ
ЗСУ триматимуть Покровськ, скільки це можливо
фото з відкритих джерел

Якби ЗСУ не провели Добропільську операцію, ворог відрізав би Покровськ та увесь Донбас

Командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол повідомив, скільки ще українська армія триматиме Покровськ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

«На цей момент Покровськ тримається. Є важкі моменти, логістичні – противник протидіє. Але ніхто не говорить, що в нас там все просто, бо це війна. Противник теж створює якісь моменти, загрози. Зараз загрозою буде 76-та дивізія (армії РФ, – ред.). Але тримаємось і будемо максимально тримати Покровськ, скільки це можливо. Тому що він для нас важливий», – зазначив він.

Олег Апостол наголосив, якби ЗСУ не провели Добропільську операцію, ворог відрізав би Покровськ та увесь Донбас.

«Зверніть увагу, якби не було Добропільської операції, а ми пішли б на Покровськ, то нас відрізали б: і Донбас відрізали б, і відрізали б Покровськ. Тому я рахую ці рішення дуже правильними», – підсумував він.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують стримувати ворога, однак туман ускладнює оборону Покровська в Донецькій області.

Раніше у Покровську Донецької області під час спеціальних дій оператори Сил спеціальних операцій організували засідку на шляху пересування противника. Завдяки злагодженій роботі групи, було знищено чотирьох окупантів.

До слова, спецпризначенці «Альфи» СБУ здійснили серію точних ударів по позиціях РФ у Покровську та в тилу противника у Донецькій області.

Теги: Донбас армія війна ворог Покровськ Олег Апостол

