Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року
Нині триває 1384-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмових дії агресора

За минулу добу відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юрієве Сумської області; Подоли Харківської області; Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб, та здійснив 168 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося одне бойове зіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник один раз безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1384-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп від ОПЗЖ перебував у розшуку за підозрою у державній зраді
Справа завербованого ФСБ нардепа Христенка. Офіс генпрокурора прокоментував можливий зв'язок з операцією «Мідас»
3 грудня, 15:37
РФ знову вдарила по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 18 людей
26 листопада, 06:12
У самому Покровську, навколо нього, а також у Мирнограді ситуація залишається досить складною для ЗСУ
Покровський напрямок. Про перспективи найближчих днів
17 листопада, 10:40
Саратівську область атакували БпЛА
Безпілотники атакували Росію: головне за ніч
16 листопада, 06:10
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила
Окупанти атакували Одещину: є пошкодження, виникла пожежа (фото)
10 листопада, 09:15
Сьогодні Азербайджан та Карабах знаходиться у складній фазі післяконфліктного відновлення
Уроки Карабаху для української Перемоги
8 листопада, 20:35

Події в Україні

Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед поранених – дві дитини
Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед поранених – дві дитини
Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 8 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків
Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2025

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua