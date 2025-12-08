Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмових дії агресора

За минулу добу відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юрієве Сумської області; Подоли Харківської області; Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб, та здійснив 168 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські війська зупинили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

На Придніпровському напрямку

Противник один раз безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1384-й день повномасштабної війни в Україні.