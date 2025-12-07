Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Переговори. Неприємні підсумки тижня

США розділили наші переговори всього на дві частини
фото: Reuters

США змінюють стратегію переговорів. Що з цим робити

США

Головне, що ми маємо зрозуміти – з появою Кушнера, схоже, відбулася зміна переговорної стратегії. США розділили наші переговори всього на дві частини. Умовні 28 пунктів Віткоффа та Дмітрієва розділені на 27 і 1. Спочатку американці домовляються з росіянами про все, а потім, вважають, що зможуть дотиснути нас з територіями. Це кардинальна зміна підходу. І кардинальне зменшення ролі України в переговорах, при повному ігноруванні ЄС.

Окремо треба звернути увагу на те, що переговори у Москві, схоже, звелися перш за все до фінансового питання (питання вигоди для американців). І, схоже, ми маємо ще одну проблему: росіяни наближаються до того, щоб розділити переговори про Україну та переговори Росія-США. Це один з головних викликів на які немає відповіді.

Також хочу звернути увагу на те, що головна ціль переговорів для росіян не території. Головна ціль - повернення Росії в гру. А головна ціль США – мир за будь-яку ціну і гроші. Щодо Європи, то вона хоче просто безпекових гарантій. І їх їм дадуть.

На цьому фоні варто відзначити одну подію, яка пройшла мало поміченою у нас: В сенаті відбулися слухання про викрадення українських дітей росіянами в якому взяли участь цілий ряд дуже впливових політиків з обох партій та наш посол Ольга Стефанишина. Практично всі спікери говорили одне: повернення дітей є безумовною передумовою до переговорного процесу. Нагадаю, що це питання є одним з пріоритетів Меланії Трамп і воно буде в фокусі уваги самого Трампа.
Китай.

Схоже, КНР починає дуже акуратно і дуже точечно включатися в переговори. Візит міністра закордонних справ Китаю до Москви за три години до переговорів Віткоффа, Кушнера та Путіна явно був не випадковим.

Гра Китаю, як я її розумію наступна:

  • КНР старається не допустити «зрощення» Росії та США в питаннях економіки (перш за все рідкоземи та північний морський шлях).схоже, послання Ван І було саме про це.
  • КНР вважає, що без Пекіна неможливий сталий мир у Європі, а відтак, навіть після підписання договору про мир, і ЄС, і Україна будуть змушені звертатися до Китаю. Тому, цілком реально, що на цьому етапі ми можемо і не побачити Китай.

Питання цього майбутнього миру Китай буде увʼязувати з Тайванем. Україна на цьому полі взагалі не гравець. На жаль.

Україна

Ми стоїмо напередодні глибокої фінансової кризи, помноженої на високу ймовірність появи серйозних вуличних акцій протесту.

  • Вірогідність того, що Україна отримає репараційний кредит стає мінімальною. А відтак, бюджетна дірка в 30 млрд доларів стає дуже реальною.
  • Доходи бюджету-2026 мають зрости приблизно на 500 млрд. Це з тим, що збори доходів за 10 місяців цього року виконано на 77% і на кінець року, ми можемо мати невиконання плану, як мінімум, в 300 мільярдів. Іншими словами, станом на зараз маємо реальну бюджетну дірку в 1 трильйон.
  • До березня Рада має прийняти закони про введення ПДВ для ФОПів. Це загрожує серйозною проблемою виникнення вуличних акцій протесту.

Що з цим всім робити – відповідей просто не існує. І це все на фоні того, що політична криза не подолана. Звільнення Єрмака без перезавантаження уряду і відкритої дискусії про нові правила гри, просто відтерміновує цю саму кризу.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай Україна переговори

Переговори. Неприємні підсумки тижня
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
