Окупанти просунулися у Гуляйполі, Мирнограді та Покровську – DeepState

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Стало відомо про нові просування ворога
Російська терористична армія просунулася у трьох областях України

Російські окупаційні війська просунулися у Мирнограді, поблизу Червоного Лиману, Філії та Гуляйполя. Про це повідомляє Главком із посиланням на повідомлення DeepState.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся у Мирнограді, поблизу Червоного Лиману, Філії та Гуляйполя», – йдеться у повідомленні. Напередодні повідомляли про те, що росіяни також просунулися біля Зеленого на Запоріжжі та Родинського, Червоного Лиману й Новоекономічного у Донецькій області.

Нагадаємо, що нещодавно російська терористична армія просунулася у трьох областях України. Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді.

Також ЗСУ спростували інформацію про окупацію Серебрянки та Дронівки. Заяви про захоплення російськими військами населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області не відповідає дійсності. Військові зазначили, що наразі Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах.

Також повідомлялося, що населений пункт Грабовське, що на Сумщині тепер контролюється російською окупаційною армією. Аналітики проєкту зазначили, що Сіверськ на Донеччині перейшов під контроль ворога

Раніше «Главком» писав про те, як співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий прокоментував ситуація в Гуляйполі. За його словами, вона залишається важкою, однак ключова проблема полягає не у масованих атаках російської армії, а в організації української оборони.

Теги: війна росіяни Покровськ DeepState

