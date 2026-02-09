Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року
Нині триває 1447-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 ворожих атак

За минулу добу відбулося 312 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет, 65 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів-камікадзе та здійснив 2741 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та інженерну споруду противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав трьох авіаударів застосувавши шість керованих авіабомб, здійснив 78 обстрілів, в тому числі п’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року фото 2

Ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року фото 3

Учора відбулося 14 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року фото 4

Ворог провів 22 атаки. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року фото 6

Ворог здійснив одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 32 атаки, поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року фото 9

Противник протягом минулого дня провів вісім атак, у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року фото 10

Ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1447-й день повномасштабної війни в Україні.

