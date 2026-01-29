Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії російським операціям

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії російським операціям
Поклад доповів Зеленському
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Олександр Поклад доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії

Сьогодні, 29 січня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Про це повідомляє Главком з посиланням на соцмережі глави держави.

«Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей. Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії», – наголосив президент.

Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії російським операціям фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський додав: «Дякую працівникам СБУ, всім, хто зриває плани ворога й цим захищає країну. Кожен такий результат посилює нас у дипломатії та наближенні надійного миру».

Нагадаємо, 28 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов’язків Служби безпеки України Євгенія Хмари. «Передусім про бойові операції Служби безпеки України. І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої «Альфи», і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни», – наголосив президент.

Теги: СБУ війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про НАБУ і Юлію Тимошенко. Радіти чи плакати?
Про НАБУ і Юлію Тимошенко. Радіти чи плакати?
14 сiчня, 13:40
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
30 грудня, 2025, 02:19
Зеленський повідомляв, що не планує їхати у Швейцарію через критичну ситуацію в енергетиці
Зеленський про візит у Давос: Нікому не потрібні розмови без результатів
20 сiчня, 20:27
Військова загинула внаслідок влучання ворожого БПЛА
На фронті загинула військовослужбовиця УДА. Згадаймо Лану Чорногорську
4 сiчня, 09:00
Садовий зробив заяву про атаку на Львів
Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку
9 сiчня, 11:03
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
15 сiчня, 15:45
Над ліквідацією наслідків працюють усі необхідні служби
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено енергетичну інфраструктуру
19 сiчня, 07:58
РФ з початку війни втратила 11 596 танків
Втрати ворога станом на 22 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
22 сiчня, 07:05
На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів
Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року
22 сiчня, 08:29

Політика

Енергетичне перемир'я. Президент зробив заяву (відео)
Енергетичне перемир'я. Президент зробив заяву (відео)
На переговорах в ОАЕ обговорювалося енергетичне перемирʼя – президент
На переговорах в ОАЕ обговорювалося енергетичне перемирʼя – президент
Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії російським операціям
Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії російським операціям
Гетманцев розповів, чому йому шкода Разумкова
Гетманцев розповів, чому йому шкода Разумкова
Зеленський нагородив воїнів Сил безпеки й оборони (відео)
Зеленський нагородив воїнів Сил безпеки й оборони (відео)
Взаємна допомога в митних справах: уряд припинив угоду з Білоруссю
Взаємна допомога в митних справах: уряд припинив угоду з Білоруссю

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua