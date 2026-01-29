Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії російським операціям

Олександр Поклад доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії

Сьогодні, 29 січня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Про це повідомляє Главком з посиланням на соцмережі глави держави.

«Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей. Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії», – наголосив президент.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський додав: «Дякую працівникам СБУ, всім, хто зриває плани ворога й цим захищає країну. Кожен такий результат посилює нас у дипломатії та наближенні надійного миру».

Нагадаємо, 28 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов’язків Служби безпеки України Євгенія Хмари. «Передусім про бойові операції Служби безпеки України. І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої «Альфи», і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни», – наголосив президент.