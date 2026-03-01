Росія хоче окупувати чотири обласні центри: Паліса розкрив амбітні плани ворога

«Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть», – наголосив заступник керівника Офісу президента

Російські військові не відмовилися від планів захоплення території України включно з обласними центрами – Запоріжжям, Херсоном, Миколаєвом і Одесою. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, відповідаючи на запитання, чи бачить він ознаки того, що Росія готується припинити війну.

«Я бачу амбітні плани Московщини. Вони не відмовилися від захоплення Донеччини. Вони все ще планують створення буферної зони на території Харківської і Сумської області. Вони розраховують максимально просунутися у Дніпропетровській і Запорізькій області і створити умови, коли вони зможуть претендувати на захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і Одеси. Станом на зараз об'єктивно у росіян я не бачу можливостей реалізувати ці плани у найближчі шість місяців», – сказав бригадний генерал.

За словами Паліси, сили РФ за 2025 рік окупували «менше відсотка від загальної території України, уклавши більше 450 тисяч своїх військових». Він вважає, що для окупації 6 тисяч квадратних кілометрів, які перебувають під контролем України в Донецькій області, російським військовим «знадобиться орієнтовно півтора року» і «ресурс, який дорівнює величині теперішнього угруповання Збройних сил Російської Федерації на території України».

«Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть», – наголосив заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Дональдом Трампом Зеленський повідомив, що сторони погодилися: наступний раунд переговорів із Росією має «створити можливість перейти до рівня лідерів». Переговори можуть відбутися орієнтовно 4-5 березня.

За інформацією співрозмовників видання, Росія готова в межах домовленостей вивести війська з північно-східних регіонів України: Сумської та Харківської областей, а також із частини Дніпропетровської області. Водночас Москва не наполягатиме на додаткових територіальних вимогах у Херсонській та Запорізькій областях. Також Росія погодилася б на моніторинг режиму припинення вогню під егідою США, але виступає проти розміщення іноземних військ в Україні. Крім того, вона готова відмовитися від вимоги обмежити чисельність української армії.

Також Володимир Зеленський окреслив можливі сценарії завершення війни залежно від готовності Кремля до дипломатії та рівня підтримки союзників. За словами Зеленського, згода російського диктатора на таку зустріч відкрила б реальну перспективу закінчення бойових дій уже в найближчі місяці. Президент наголосив, що найближчі пів року можуть стати вирішальними для досягнення дипломатичного результату.