Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На війні загинув борець греко-римського стилю Сергій Шумілов

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
На війні загинув борець греко-римського стилю Сергій Шумілов
На початку 2022 року Сергій Шумілов змінив борцівське трико на військову форму

Сергій Шумілов був неодноразовим чемпіоном та призером всеукраїнських і міжнародних змагань

На війні загинув український борець греко-римського стилю Сергій Шумілов. Про це повідомляє Главком з посиланням на Greco-Roman Wrestling Ukraine.

Миколаївська спортивна родина зазнала непоправної втрати. 4 січня 2026 року, боронячи незалежність України, загинув вихованець МОК КДЮСШ №1 з греко-римської боротьби – Шумілов Сергій Едуардович (1994 року народження).

Неодноразовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних змагань. Кандидат у майстри спорту. Випускник Миколаївського ВУФК.

На початку 2022 року Сергій Шумілов змінив борцівське трико на військову форму. До останнього подиху Сергій залишався вірним присязі, віддавши за нашу свободу найцінніше – своє життя.

У Героя залишилися мати та маленький син.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: греко-римська боротьба смерть спорт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі агресор здійснив атаку по Дніпропетровщині
Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
Сьогодні, 09:04
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Сьогодні, 02:06
Боксер підписав контракт зі своїм попереднім промоушеном у 2013 році
Усик може підписати контракт з новою промоушен-агенцією
Вчора, 22:58
Слідчий комітет розслідує загибель підлітка всередині танка в Якутську
Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську
Вчора, 17:11
Інцидент стався під час протестної акції проти імміграційних операцій ICE
Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі
8 сiчня, 03:50
У Твері було гучно
Дрони атакували понад 20 регіонів Росії: деталі нічної атаки
6 сiчня, 07:38
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
2 сiчня, 19:42
Вироком Солом’янського районного суду міста Києва двох обвинувачених засуджено до позбавлення волі строком на 11 та 13 років
Обманути експертизу не вдалося: у Києві засуджено вбивць, які імітували смерть знайомого
31 грудня, 2025, 13:24
Воєнним кореспондентам передали п’ять детекторів дронів «Чуйка» 3.0
НСЖУ та український виробник передали воєнним кореспондентам п’ять детекторів дронів
24 грудня, 2025, 12:02

Новини

«Інтер» встановив клубний антирекорд у Лізі чемпіонів
«Інтер» встановив клубний антирекорд у Лізі чемпіонів
На війні загинув борець греко-римського стилю Сергій Шумілов
На війні загинув борець греко-римського стилю Сергій Шумілов
Тер Штеген тимчасово залишив «Барселону» заради іншого клубу з Каталонії
Тер Штеген тимчасово залишив «Барселону» заради іншого клубу з Каталонії
Латвійські канали вмикатимуть рекламу під час виступу росіян на Олімпіаді-2026
Латвійські канали вмикатимуть рекламу під час виступу росіян на Олімпіаді-2026
Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»
Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»
Два клуби достроково втратили шанси на участь у плейоф Ліги чемпіонів
Два клуби достроково втратили шанси на участь у плейоф Ліги чемпіонів

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua