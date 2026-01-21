На війні загинув борець греко-римського стилю Сергій Шумілов

На початку 2022 року Сергій Шумілов змінив борцівське трико на військову форму

Сергій Шумілов був неодноразовим чемпіоном та призером всеукраїнських і міжнародних змагань

На війні загинув український борець греко-римського стилю Сергій Шумілов. Про це повідомляє Главком з посиланням на Greco-Roman Wrestling Ukraine.

Миколаївська спортивна родина зазнала непоправної втрати. 4 січня 2026 року, боронячи незалежність України, загинув вихованець МОК КДЮСШ №1 з греко-римської боротьби – Шумілов Сергій Едуардович (1994 року народження).

Неодноразовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних змагань. Кандидат у майстри спорту. Випускник Миколаївського ВУФК.

На початку 2022 року Сергій Шумілов змінив борцівське трико на військову форму. До останнього подиху Сергій залишався вірним присязі, віддавши за нашу свободу найцінніше – своє життя.

У Героя залишилися мати та маленький син.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).