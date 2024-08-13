Росія перекидає війська із Херсонщини й Запоріжжя в Курську область – Politico

Війська РФ намагаються урівноважити наступ ЗСУ та продовжують атаки на Покровському напрямку та в інших частинах Донецької області

На тлі української операції на Курщині Росія передислокувала деякі свої підрозділи із Запорізької та Херсонської областей на півдні України. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій у коментарі виданню Politico.

Речник пояснив виведення військ тим, що РФ передислокувала їх на свою власну територію, щоб спробувати відбити вторгнення Збройних сил України в Курську та Білгородську область. Він додав, що армія РФ перекинула «відносно невелику» кількість солдатів, але не уточнив, скільки саме.

Водночас російські війська хочуть урівноважити наступ ЗСУ та продовжують атаки на Покровському напрямку та в інших частинах Донецької області.

Нагадаємо, 6 серпня міністерство оборони Росії заявило про прорив українськими військами кордону і початок боїв у Курській області. Лише через добу російський диктатор Володимир Путін відреагував на події на Курщині.

До відома, за сьогоднішню добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський під час відеозв'язку із президентом Володимиром Зеленським. «Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронта. Ситуація, не зважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем», – наголосив Сирський.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.