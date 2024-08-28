Росія отруює українські річки? «Київводоканал» заспокоїв мешканців столиці

Вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється

Ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем

Столична влада запевняє, що вода, що подається в будинки киян, безпечна. Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«У мережі активно розповсюджується інформація про те, що під Києвом у річці Десні виявили отруйні речовини, які стікають з боку російського кордону. У зв’язку з цим ПрАТ «АК «Київводоканал» наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем», – сказано у повідомленні.

Зазначено, що фахівці «Київводоканалу» постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. Будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені та, виходячи з цього, буде скоригований процес очищення та знезараження води. Вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає, – запевняють у «Київводоканалі».

Повідомляється, що представники «Київводоканалу» разом із державними службами постійно проводить моніторинг якості води у річці Десні. У разі будь-яких загроз будуть вжиті всі необхідні заходи.

«Щодо якості води у столиці закликаємо довіряти лише інформації, яка розміщується на інформаційних ресурсах «Київводоканалу» та КМДА», – підсумовує Київська міська державна адміністрація.

Нагадаємо, у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається течією з-під російського кордону. Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот.

За його словами, 26 серпня було проведено позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, під час якого вирішили заборонити для мешканців купання та вилов риби у Десні.

Однак згодом Олексій Момот свій пост видалив.

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація, Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено.

Напередодні у річці Сейм, яка є притокою Десни, також було зафіксовано забруднюючі речовини.