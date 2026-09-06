У Рязані під атакою міг опинитися нафтопереробний завод (фото, відео)
Місцеві жителі публікують кадри густого чорного диму в районі підприємства
У російській Рязані 6 вересня після атаки повідомляють про пожежу в районі нафтопереробного заводу. Відповідні фото та відео місцеві жителі поширюють у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.
На оприлюднених кадрах видно густий чорний дим, який здіймається над містом. За повідомленнями місцевих пабліків, займання виникло в районі Рязанського НПЗ після атаки.
Наразі офіційної інформації про масштаби пожежі та можливі пошкодження підприємства немає. Також немає даних про постраждалих.
Губернатор Рязанської області Павло Малков не коментував повідомлення про атаку на місто. Нагадаємо, попереднього разу Сили оборони України завдали удару по Рязанському НПЗ у ніч проти 29 липня.
Нагадаємо, у ніч на 6 вересня масованої атаки безпілотників зазнала також Ростовська область РФ. Наліт тривав понад три години. Серії вибухів лунали у Ростові-на-Дону, Азові, Батайську та їхніх околицях. У регіоні повідомляли про роботу російської ППО та влучання.
У Ростові-на-Дону після атаки виникла пожежа. Місцеві жителі також повідомляли про сильний запах диму. У соцмережах поширювали кадри наслідків нічної атаки.
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