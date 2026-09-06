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У Рязані під атакою міг опинитися нафтопереробний завод (фото, відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Рязані під атакою міг опинитися нафтопереробний завод (фото, відео)
Наслідки удару по Рязані
фото: Exilenova+

Місцеві жителі публікують кадри густого чорного диму в районі підприємства

У російській Рязані 6 вересня після атаки повідомляють про пожежу в районі нафтопереробного заводу. Відповідні фото та відео місцеві жителі поширюють у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

На оприлюднених кадрах видно густий чорний дим, який здіймається над містом. За повідомленнями місцевих пабліків, займання виникло в районі Рязанського НПЗ після атаки.

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Наразі офіційної інформації про масштаби пожежі та можливі пошкодження підприємства немає. Також немає даних про постраждалих.

У Рязані спалахнув НПЗ
У Рязані спалахнув НПЗ
фото: Exilenova+
Над містом видно дим
Над містом видно дим
фото: Exilenova+
Місцеві жителі публікують кадри пожежі
Місцеві жителі публікують кадри пожежі
Фото: Exilenova+

Губернатор Рязанської області Павло Малков не коментував повідомлення про атаку на місто. Нагадаємо, попереднього разу Сили оборони України завдали удару по Рязанському НПЗ у ніч проти 29 липня.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня масованої атаки безпілотників зазнала також Ростовська область РФ. Наліт тривав понад три години. Серії вибухів лунали у Ростові-на-Дону, Азові, Батайську та їхніх околицях. У регіоні повідомляли про роботу російської ППО та влучання.

У Ростові-на-Дону після атаки виникла пожежа. Місцеві жителі також повідомляли про сильний запах диму. У соцмережах поширювали кадри наслідків нічної атаки.

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Теги: пожежа росія нафтопродукти війна завод

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