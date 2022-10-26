Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині розпочалась ексгумація масового поховання військових (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
На Харківщині розпочалась ексгумація масового поховання військових (фото)
У Харківській області розпочалась ексгумація масового поховання військових
фото: Володимир Тимошко

У могилі знаходиться близько 17 тіл військовослужбовців

У середу, 26 жовтня, правоохоронці розпочали ексгумацію масового поховання українських військових у Харківській області. Про це повідомив очільник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

«Вони загинули у квітні під час відступу. За свідченнями місцевих мешканців, росіяни збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова», – йдеться у повідомленні.

За словами поліцейського, окупанти не зробили жодної позначки, проте вже на Великдень місцеві жителі самостійно поставили хрести.

«Сьогодні через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла. Загалом там знаходиться близько 17 військовослужбовців. Слідчі дії триватимуть кілька днів», – пояснив Тимошко.

Він додав, що правоохоронці обов'язково встановлять імена захисників.

7 фото
На весь екран

Нагадаємо, на територіях Харківської області, які деокупували від росіян, правоохоронці вже ексгумували понад 600 тіл загиблих цивільних громадян.

Додамо, раніше повідомлялося, що 23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти. 

Також повідомлялося, що на деокупованій Харківщині в Ізюмському районі правоохоронці виявили ще чотири місця масових поховань людей.

Читайте також: «Держава не була готова до такої кількості ДНК-експертиз». Як відбувається пошук тіл загиблих
Теги: ексгумація окупанти поліція поховання росіяни Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян
На деокупованій Донеччині вже ексгумовано понад 120 тіл (фото)
12 жовтня, 14:50
Діти загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів
Найменшій – один рік. У Лимані поліція ексгумувала тіла дітей, яких вбили рашисти (фото)
18 жовтня, 12:10
Ексгумацію на місці найбільшого масового поховання в Лимані завершено
Ексгумація тіл у деокупованому Лимані. Правоохоронці назвали кількість загиблих (фото)
20 жовтня, 20:16

Події в Україні

На Харківщині розпочалась ексгумація масового поховання військових (фото)
На Харківщині розпочалась ексгумація масового поховання військових (фото)
«Брудна бомба» України. Буданов прокоментував вигадки Кремля
«Брудна бомба» України. Буданов прокоментував вигадки Кремля
На Луганщині ЗСУ ліквідували щонайменше 10 ворожих офіцерів за добу – Генштаб
На Луганщині ЗСУ ліквідували щонайменше 10 ворожих офіцерів за добу – Генштаб
ЗСУ встановили прапор у деокупованому селі на Луганщині (відео)
ЗСУ встановили прапор у деокупованому селі на Луганщині (відео)
Зенітники збили на Херсонщині ворожий «Алігатор»
Зенітники збили на Херсонщині ворожий «Алігатор»
Ворог продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра – Генштаб
Ворог продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
31K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
29K
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
26K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
17K
26 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
9108
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку

Новини

Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Сьогодні, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Сьогодні, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту