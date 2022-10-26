На Харківщині розпочалась ексгумація масового поховання військових (фото)

У могилі знаходиться близько 17 тіл військовослужбовців

У середу, 26 жовтня, правоохоронці розпочали ексгумацію масового поховання українських військових у Харківській області. Про це повідомив очільник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

«Вони загинули у квітні під час відступу. За свідченнями місцевих мешканців, росіяни збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова», – йдеться у повідомленні.

За словами поліцейського, окупанти не зробили жодної позначки, проте вже на Великдень місцеві жителі самостійно поставили хрести.

«Сьогодні через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла. Загалом там знаходиться близько 17 військовослужбовців. Слідчі дії триватимуть кілька днів», – пояснив Тимошко.

Він додав, що правоохоронці обов'язково встановлять імена захисників.

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Нагадаємо, на територіях Харківської області, які деокупували від росіян, правоохоронці вже ексгумували понад 600 тіл загиблих цивільних громадян.

Додамо, раніше повідомлялося, що 23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.

Також повідомлялося, що на деокупованій Харківщині в Ізюмському районі правоохоронці виявили ще чотири місця масових поховань людей.