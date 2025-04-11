Херсон засипало снігом (фото, відео)

Унаслідок негоди ускладнено рух транспорту та поламані дерева

Сьогодні, 11 квітня, сильний снігопад накрив Херсон. На дорогах ожеледиця, налипання мокрого снігу, ускладнено рух транспорту, поламані дерева. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

У Херсоні аномальна для південного квітня погода. Місцеві повідомляють про майже 11 см снігу.

За словами Мрочка, комунальники працюють над оперативною ліквідацією наслідків негоди. Для цього залучено девʼять одиниць техніки та півтора десятка людей.

«Звертаємось до жителів Херсонської громади не пересуватись на відкритому просторі без особливої потреби», – каже він.

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Комунальники ліквідовують наслідки негоди фото: Telegram/Роман Мрочко

Раніше стало відомо, що сьогодні, 11 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ.

Нагадаємо, з 6 квітня Україну засипає снігом. Вчора на горі Піп Іван протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети сягають до метра.

Як повідомлялося, Український гідрометеорологічний центр випустив термінове попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються в Києві та Київській області найближчими ночами.

До слова, 10 квітня, кияни стали свідками нетипової для середини весни погодної аномалії. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, з дощем. Хоча опади не є інтенсивними і швидко танули на твердих поверхнях, тонкий білий покрив встиг припорошити рослини, які вже прокинулися після зими.