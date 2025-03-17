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Україна готова допомогти Аргентині в боротьбі з наслідками повені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна готова допомогти Аргентині в боротьбі з наслідками повені
Зеленський закликав Хавʼєра Мілея допомогти в наближенні миру
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент України висловив співчуття з приводу нещодавньої повені в Аргентині

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського лідера.

Зеленський висловив співчуття з приводу нещодавньої повені в Аргентині, внаслідок якої загинуло 16 людей і тисячі втратили домівки.

«Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати необхідну допомогу», – зазначив президент.

Глава нашої держави також розповів аргентинському колезі про зустріч української та американської команд у Джидді, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо «безумовного повного 30-денного припинення вогню».

«Зараз ми бачимо, як Росія висуває абсолютно непотрібні умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. Москва хоче не миру, а продовження війни. Голос Хавʼєра може допомогти в наближенні миру. Ми розраховуємо на нього», – наголосив він.

Зеленський додав, що обговорив з Мілеєм зміцнення двосторонніх відносин, зокрема торгівельно-економічних, що принесе користь обом країнам.

Нагадаємо, наприкінці січня Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Давосі.

До слова, президент США Дональд Трамп планує поговорити з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні вже на цьому тижні.

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Теги: Володимир Зеленський президент Аргентина повінь негода

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