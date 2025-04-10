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Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Користувачі соцмереж жартують, що на Новий рік снігу не було, зате на Великдень – справжня зима
колаж: glavcom.ua

Українці знімають жартівливі відео про садіння картоплі: замість грядок люди копають ямки просто у снігу

Весна знову дала задню – з 6 квітня Україну засипає снігом. Сьогодні, 10 квітня, стихія дісталася, де сніжить майже безперервно. У Карпатах на горі Піп Іван взагалі за добу намело близько 20 см снігу, а місцями перемети сягають метра. Втім, українці, як завжди, не втрачають почуття гумору – соцмережі рясніють мемами про несподіване повернення зими. «Главком» зібрав добірку жартів про квітневу негоду.

Користувачі соцмереж жартують, що на Новий рік снігу не було, зате на Великдень – справжня зима.

Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими фото 1
фото: соцмережі
@lesia859 #зиманедумаєвідступати#погодакайф#хочуврек#рекомендації#рекомендації#рекомендації ♬ оригінальний звук - Yura Zvonar

Інші жартують: чи квітень взагалі в курсі, що вже весна – бо на вулиці, здається, повернувся лютий.

Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими фото 2
фото: соцмережі
Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими фото 3
фото: соцмережі
@elenka.on Коротко о погоде в апреле #харьков #снег #погода ♬ Випав сніг - СУХОЦВІТИ, БІЛІ СУШЕНІ ГРИБИ

Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими фото 4
фото: соцмережі
Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими фото 5
фото: соцмережі
Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими фото 6
фото: соцмережі
Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими фото 7
фото: соцмережі
Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими фото 8
фото: соцмережі
Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими фото 9
фото: соцмережі

Дехто пішов далі й знімає жартівливі відео про садіння картоплі: замість грядок люди копають ямки просто у снігу.

@dorash_23_ #картопля #село #робота #сніг #треш #комедія #україна #краса #комедія😂 @Пан Василь ♬ sunet original - - Neculau Petrică Iulian ✔️

Нагадаємо, що сьогодні, 10 квітня, кияни стали свідками нетипової для середини весни погодної аномалії. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, з дощем. Хоча опади не є інтенсивними і швидко тануть на твердих поверхнях, тонкий білий покрив встиг припорошити рослини, які вже прокинулися після зими.

Як повідомлялося, 10 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Помірний мокрий сніг прогнозується на сході та південному сході країни. Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця. 

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Теги: мем снігопад

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