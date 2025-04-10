Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими

Користувачі соцмереж жартують, що на Новий рік снігу не було, зате на Великдень – справжня зима

Українці знімають жартівливі відео про садіння картоплі: замість грядок люди копають ямки просто у снігу

Весна знову дала задню – з 6 квітня Україну засипає снігом. Сьогодні, 10 квітня, стихія дісталася, де сніжить майже безперервно. У Карпатах на горі Піп Іван взагалі за добу намело близько 20 см снігу, а місцями перемети сягають метра. Втім, українці, як завжди, не втрачають почуття гумору – соцмережі рясніють мемами про несподіване повернення зими. «Главком» зібрав добірку жартів про квітневу негоду.

Користувачі соцмереж жартують, що на Новий рік снігу не було, зате на Великдень – справжня зима.

фото: соцмережі

Інші жартують: чи квітень взагалі в курсі, що вже весна – бо на вулиці, здається, повернувся лютий.

фото: соцмережі

фото: соцмережі

фото: соцмережі

фото: соцмережі

фото: соцмережі

фото: соцмережі

фото: соцмережі

фото: соцмережі

Дехто пішов далі й знімає жартівливі відео про садіння картоплі: замість грядок люди копають ямки просто у снігу.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 квітня, кияни стали свідками нетипової для середини весни погодної аномалії. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, з дощем. Хоча опади не є інтенсивними і швидко тануть на твердих поверхнях, тонкий білий покрив встиг припорошити рослини, які вже прокинулися після зими.

Як повідомлялося, 10 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Помірний мокрий сніг прогнозується на сході та південному сході країни. Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця.