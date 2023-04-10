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Херсонщина: окупанти атакували човен із цивільними, є поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: окупанти атакували човен із цивільними, є поранені
Жителів Херсонщини закликають не нехтувати режимними правилами воєнного стану
фото ілюстративне

Росіяни кинули на човен розривну гранату

В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«Човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату. Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Жителів Херсонщини закликають не нехтувати режимними правилами воєнного стану, не наражати на небезпеку ані себе, ані тих, хто рятуватиме.

«Обмеження використання водного транспорту і будь-яких плавзасобів, в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів», – додав Прокудін.

Нагадаємо, триває 411-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів, чотири з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Теги: війна окупанти Херсонщина

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