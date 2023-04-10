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Росіяни зранку вдарили по лікарні в Херсоні (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни зранку вдарили по лікарні в Херсоні (фото)
Унаслідок удару пошкоджені декілька вікон
фото: Херсонська ОВА

Серйозних руйнувань та жертв серед цивільного населення не зафіксовано 

Російські війська сьогодні, 10 квітня обстріляли Херсон. Під ворожий приціл потрапила лікарня. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Армія країни-агресора знову обстрілює медичні заклади в Херсонській області. Сьогодні зранку гатили по лікарні у Суворовському районі Херсона», – йдеться в повідомленні.

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За інформацією ОВА, через вибухи були пошкоджені кілька вікон.

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Серйозних руйнувань та постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

Під удар також потрапив художній музей у Херсоні, є пошкодження, проте обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом минулої доби 78 разів обстріляли територію Херсонської області, випустивши 360 снарядів. У Херсоні зафіксували 17 «прильотів». Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів регіону, та територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста.

Триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

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Теги: лікарня Херсон обстріл окупанти

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