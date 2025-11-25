Рішення ухвалено за командою «Укренерго» через критичну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими ударами.

Компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень електроенергії у Києві. Рішення було ухвалене за розпорядженням національного оператора енергосистеми – НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Відключення є екстреними. Це означає, що заздалегідь складені стабілізаційні графіки (ГПВ) наразі не діють.

ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві скриншот

Як повідомлялося, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.