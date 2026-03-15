Служба безпеки затримала працівника НАБУ. Бюро заявило про перешкоджання розслідуванню

У НАБУ однією з причин затримання називають те, що батьки співробітника проживають на тимчасово окупованій території

На блокпосту поблизу Сум співробітники Служби безпеки України затримали працівника Національного антикорупційного бюро. Він перебував у місті під час виконання службових обов’язків у межах офіційного розслідування. Як інформує «Главком», про це повідомили в НАБУ.

За інформацією бюро, затримання відбулося «безпідставно», а до нього могли бути причетні співробітники підрозділу СБУ, що перебуває у сфері координації першого заступника голови служби.

У НАБУ однією з причин затримання називають те, що батьки співробітника проживають на тимчасово окупованій території.

«Зазначимо, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ, під час якої, зокрема, перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами», – наголосили у відомстві.

Такі дії перешкоджають роботі детективів і документуванню злочину в межах кримінального провадження, стверджують у НАБУ.

Також у відомстві заявили, що вживають заходів для з’ясування обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що НАБУ і САП хочуть отримувати доступи до держтаємниці оминаючи СБУ.

Нагадаємо, 21 липня 2025 року Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також суд обрав запобіжний захід одному із керівників детективів Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову. Його триматимуть під вартою до 16 вересня без права внесення застави.

Згодом арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча.

Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.