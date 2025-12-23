Головна Країна Події в Україні
Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ
Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ
фото з відкритих джерел

Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії

У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки пошкоджено електромережі, через що деякі споживачі залишилися без світла. Про це повідомляє АТ «Хмельницькобленерго». 

Роботи з відновлення електропостачання тривають, а детальна інформація стане доступною після завершення сигналу «Повітряна тривога» та обстеження мереж.

Нагадаємо, що російська терористична армія 23 грудня вдарила по Хмельницькій області. Внаслідок чого загинула людина, зафіксовано перебої з електропостачанням.

«Хмельницькводоканал» додає: «У зв’язку з відсутністю електропостачання, зафіксовано пониження тиску та відсутність водопостачання в усіх районах міста. Наразі енергетики працюють над відновленням електроживлення та переключенням обладнання на резервні джерела».

Нагадаємо, що у ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. За повідомленням ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.

Російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Вранці у вівторок, 23 грудня у Києві та області прогриміли вибухи. 

У ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди.

Уночі росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Теги: Хмельниччина відключення обмеження відключення світла

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
