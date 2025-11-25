ДТЕК цілодобово відновлює інфраструктуру та імпортує енергію в Україну

Тімченко повідомив, що енергетики цілодобово працюють, щоб відновити пошкоджену Росією інфраструктуру

ДТЕК постійно працює над ремонтами та поставками енергії в Україну – Тімченко для CNBC

Компанія ДТЕК цілодобово веде роботу з відновлення пошкодженої чи зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури, а також працює над поставками енергії в Україну. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю американському медіа CNBC.

«Ми працюємо цілодобово, щоб відновити інфраструктуру та прискорити постачання енергії в Україну. Минулого тижня ми імпортували в регіон 100 млн кубометрів американського скрапленого природного газу», – розповів він.

Тімченко додав, що Росія використовує газ як зброю, і тому треба скорочувати поставки російського газу в Європу.

Очільник ДТЕК вважає, що американський зріджений газ може стати альтернативою російському ресурсу.

Раніше в ДТЕК Ріната Ахметова заявили, що компанія хоче поставити в Україну додаткові партії скрапленого газу з США.