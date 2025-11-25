Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ДТЕК цілодобово відновлює інфраструктуру та імпортує енергію в Україну

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК цілодобово відновлює інфраструктуру та імпортує енергію в Україну
Тімченко повідомив, що енергетики цілодобово працюють, щоб відновити пошкоджену Росією інфраструктуру
фото: скріншот з відео

ДТЕК постійно працює над ремонтами та поставками енергії в Україну – Тімченко для CNBC

Компанія ДТЕК цілодобово веде роботу з відновлення пошкодженої чи зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури, а також працює над поставками енергії в Україну. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю американському медіа CNBC. 

«Ми працюємо цілодобово, щоб відновити інфраструктуру та прискорити постачання енергії в Україну. Минулого тижня ми імпортували в регіон 100 млн кубометрів американського скрапленого природного газу», – розповів він.

Тімченко додав, що Росія використовує газ як зброю, і тому треба скорочувати поставки російського газу в Європу.

Очільник ДТЕК вважає, що американський зріджений газ може стати альтернативою російському ресурсу.

Раніше в ДТЕК Ріната Ахметова заявили, що компанія хоче поставити в Україну додаткові партії скрапленого газу з США.

Читайте також:

Теги: енергетика газ ДТЕК інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist
Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist
27 жовтня, 01:37
Найскладніша ситуація з енергетикою наразі у Шостці
Удари по енергетиці. Президент назвав місто з найскладнішою ситуацією
28 жовтня, 10:14
Вартість популярних зарядних станцій у жовтні 2025 року збільшилася на 28%
Продавці зарядних станцій штучно підвищують ціни через обстріли. Податкова відреагувала
27 жовтня, 13:16
Експерт зауважив, що так звані price caps залишаються постійним предметом суперечок між виробниками та великими споживачами ще з 2019 року
Чинні прайс-кепи руйнують довіру інвесторів до ринку – експерт ICC Ukraine
14 листопада, 18:34
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині
Вчора, 23:29
Зеленський дав інтерв'ю The Guardian
У Маріїнському палаці під час інтерв’ю Зеленського зникло світло
10 листопада, 07:13
Загроза зупинки підприємств. Асоціація феросплавників звернулася до НКРЕКП
Загроза зупинки підприємств. Асоціація феросплавників звернулася до НКРЕКП
21 листопада, 13:24
Борги балансуючого ринку наблизилися до 40 млрд грн
Заборгованість перед «Укренерго» зросла на 15% від початку року
22 листопада, 16:07
Марія Мальмер Стенергард зробила заяву про допомогу Україні
Імпорт ЄС з РФ на €124 млрд перевищив допомогу Україні – МЗС Швеції
20 листопада, 17:18

Економіка

Підвищення прайс-кепів у пікові години є першим кроком до гармонізації з європейськими правилами – АСЕУ
Підвищення прайс-кепів у пікові години є першим кроком до гармонізації з європейськими правилами – АСЕУ
ДТЕК цілодобово відновлює інфраструктуру та імпортує енергію в Україну
ДТЕК цілодобово відновлює інфраструктуру та імпортує енергію в Україну
Аграрії закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
Аграрії закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато
Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато
Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є
Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є
«Національний кешбек» все? Мінекономіки зробило заяву про виплати
«Національний кешбек» все? Мінекономіки зробило заяву про виплати

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua