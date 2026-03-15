Лінія фронту станом на 15 березня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Гуляйпільському та Покровському напрямках

З початку доби загарбник завдав 74 авіаційних ударів – скинув 212 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3917 дронів-камікадзе та здійснив 2572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

15 березня станом на 22:00 відбулося 154 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 27 окупантів та 20 – поранено, знищено одиницю спеціальної техніки, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки ворога та чотири укриття особового складу. Знищено або подавлено 72 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував укріплення наших підрозділів у бік населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував у бік Новоосинового та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Діброва, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Противник 13 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка та в бік населених пунктів Озерне, Різниківка, Рай-Олександрівка. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 21 раз штурмував позиції наших оборонців у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Русин Яр. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке, Філія. Триває п’ять штурмових дій.

На Олександрівському напрямку

Окупанти 12 разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Калинівське, Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка, Злагода та у бік Вербового. Крім того, Іванівка, Гаврилівка, Просяна, Коломійці, Покровське, Орли зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 20 атак окупантів: у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Чарівного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Копані, Мирне, Воздвижівка, Верхня Терса, Новоселівка, Барвінівка. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Павлівки. Авіаударів зазнали Оріхів та Веселянка.

Нагадаємо, триває 1481-й день повномасштабної війни в Україні.