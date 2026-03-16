СБУ прокоментувала затримання співробітника НАБУ

У НАБУ однією з причин затримання називають те, що батьки співробітника проживають на тимчасово окупованій території

В умовах повномасштабної війни співробітники Служби безпеки України цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах держави. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, на одному з блокпостів під час в’їзду до Сум правоохоронці виявили громадянина України, поведінка та низка обставин щодо якого потребували проведення додаткової перевірки.

За попередніми даними, чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не зміг повідомити місце своєї роботи, а для підтвердження особи продемонстрував лише сторінку у застосунку «Дія». Крім того, під час аналізу його контактів було виявлено низку російських телефонних номерів.

Діючи відповідно до встановлених інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, співробітники СБУ ініціювали поглиблену перевірку зазначеного громадянина. Завдання таких заходів – своєчасно виявляти підозрілих осіб, які можуть становити потенційну загрозу безпеці у прифронтових регіонах.

У СБУ наголошують, що служба діє виключно у межах чинного законодавства та дотримується визначених процедур, спрямованих на захист громадян України та військовослужбовців, які виконують бойові завдання на сумському напрямку. Будь-які спроби маніпулювати цією ситуацією у відомстві називають неприпустимими.

Нагадаємо, на блокпосту поблизу Сум співробітники Служби безпеки України затримали працівника Національного антикорупційного бюро. Він перебував у місті під час виконання службових обов’язків у межах офіційного розслідування.

За інформацією бюро, затримання відбулося «безпідставно», а до нього могли бути причетні співробітники підрозділу СБУ, що перебуває у сфері координації першого заступника голови служби.