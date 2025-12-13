Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється
Внаслідок масованого удару російських військ по Одещині у ніч на 13 грудня пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру області. За даними ДСНС, постраждали щонайменше четверо людей, пише «Главком».
Протягом усієї ночі рятувальники ліквідовували масштабні пожежі, що виникли через численні влучання. Займання охопили зокрема цивільне судно, обʼєкти енергетичної інфраструктури, склади з текстильною продукцією, а також житлові будинки, адміністративні споруди та транспорт – цивільне і пожежне авто.
До ліквідації наслідків було залучено понад 100 вогнеборців ДСНС. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
Також у мережі публікують моторошні фото блекауту в Одесі.
Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».
Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.
У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.
Медичні заклади переведено на автономне енергозабезпечення, забезпечено стратегічні запаси пального та води. Бювети працюють від генераторів, організовано підвіз технічної води. Активовано пункти незламності
Коментарі — 0