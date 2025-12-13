Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками

Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється

Внаслідок масованого удару російських військ по Одещині у ніч на 13 грудня пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру області. За даними ДСНС, постраждали щонайменше четверо людей, пише «Главком».

фото: ДСНС

Протягом усієї ночі рятувальники ліквідовували масштабні пожежі, що виникли через численні влучання. Займання охопили зокрема цивільне судно, обʼєкти енергетичної інфраструктури, склади з текстильною продукцією, а також житлові будинки, адміністративні споруди та транспорт – цивільне і пожежне авто.

фото: ДСНС

До ліквідації наслідків було залучено понад 100 вогнеборців ДСНС. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Також у мережі публікують моторошні фото блекауту в Одесі.

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.

У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.

Медичні заклади переведено на автономне енергозабезпечення, забезпечено стратегічні запаси пального та води. Бювети працюють від генераторів, організовано підвіз технічної води. Активовано пункти незламності