Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Наслідки атаки на Одещину
фото: ДСНС

Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється

Внаслідок масованого удару російських військ по Одещині у ніч на 13 грудня пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру області. За даними ДСНС, постраждали щонайменше четверо людей, пише «Главком».

Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками фото 1
фото: ДСНС

Протягом усієї ночі рятувальники ліквідовували масштабні пожежі, що виникли через численні влучання. Займання охопили зокрема цивільне судно, обʼєкти енергетичної інфраструктури, склади з текстильною продукцією, а також житлові будинки, адміністративні споруди та транспорт – цивільне і пожежне авто.

Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками фото 2
фото: ДСНС

До ліквідації наслідків було залучено понад 100 вогнеборців ДСНС. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також у мережі публікують моторошні фото блекауту в Одесі.

Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками фото 3
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками фото 4

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.
У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.

Медичні заклади переведено на автономне енергозабезпечення, забезпечено стратегічні запаси пального та води. Бювети працюють від генераторів, організовано підвіз технічної води. Активовано пункти незламності

Читайте також:

Теги: енергетика ДСНС Одеса обстріл пункти незламності уламки ракет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок масованого російського обстрілу Києва постраждало понад 30 людей
Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)
14 листопада, 12:56
Кількість загиблих зросла до 28 людей
Тернопіль. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї жертви
21 листопада, 00:22
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
19 листопада, 10:30
Наслідки атаки на Київ у ніч на 29 листопада
Масовані атаки щотижня? Повітряні сили пояснили, чого чекати від РФ
30 листопада, 08:00
Дворічна дитина впала у каналізаційний колодязь
Дворічна дитина впала у каналізаційний колодязь: подробиці від ДСНС
11 грудня, 22:59
Харків під масованою атакою: в місті близько 20 прильотів
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
24 листопада, 00:45
Свириденко та Зеленський провели зустріч
Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні
3 грудня, 15:08
Знищений залізничний вокзал у Фастові
Знищення вокзалу у Фастові. Зеленський відреагував на нічний обстріл
6 грудня, 11:55
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
10 грудня, 07:36

Новини

Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
Росія знову атакує Одесу та Миколаїв
Росія знову атакує Одесу та Миколаїв
РФ атакувала Одесу та область ракетами: є проблеми зі світлом
РФ атакувала Одесу та область ракетами: є проблеми зі світлом
Туреччина відреагувала на удар по своєму судну у порту Чорноморська
Туреччина відреагувала на удар по своєму судну у порту Чорноморська

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua