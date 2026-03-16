Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: виникла пожежа

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Руйнування у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки 

У ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Внаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.

Наслідки ворожої атаки по приватному сектору Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Одна жінка отримала поранення через російські удари. Медики надають їй допомогу.

Як відомо, у лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, скоєної окупантами 14 березня. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 21 людина поранена.

Нагадаємо, у прилеглій до Чернігова громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста. Внаслідок вибуху двоє військовослужбовців отримали поранення. 

Також Росія вбила двох медиків «швидкої» на Харківщині. Ще один медик зазнав поранення.

До слова, 14 березня російський дрон влучив у приміський пасажирський потяг на Сумщині.

Раніше на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Крім того, у ніч проти 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру. 

Теги: Запоріжжя пожежа Іван Федоров

