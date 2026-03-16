Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: виникла пожежа

Внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки

У ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Внаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.

5 фото На весь екран







Наслідки ворожої атаки по приватному сектору Запоріжжя фото: Запорізька ОВА

Одна жінка отримала поранення через російські удари. Медики надають їй допомогу.

Як відомо, у лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, скоєної окупантами 14 березня. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 21 людина поранена.

