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Хмельницький у сніговій пастці: фото

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хмельницький у сніговій пастці: фото
У Хмельницькому царює зимова погода
фото: glavcom.ua

Задля безпеки на дорогах комунальники вже висипали майже 200 тонн солі

У середині весни Хмельницький раптово зіткнувся з новорічною погодою – 5 квітня місто вкрило снігом. Звечора на Хмельниччині почав йти мокрий сніг, повідомляє кореспондент «Главкома».

Хмельницький у сніговій пастці: фото фото 1

Снігопад тривав усю ніч та продовжився зранку так, що Хмельницький опинився у сніговій пастці, а комунальники й досі розчищають наслідки негоди. Щоб запобігти колапсу, усю ніч на дорогах і тротуарах працювало чотири одиниці техніки. Також задля безпеки руху комунальники вже висипали майже 200 тонн солі.

Хмельницький у сніговій пастці: фото фото 2

Водіїв попереджають: на дорогах працює спецтехніка, проте через інтенсивний снігопад розчистити всі проблемні ділянки доріг неможливо. Тож водіям варто бути уважними та обережними і не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Хмельницький у сніговій пастці: фото фото 3
Хмельницький у сніговій пастці: фото фото 4

На Хмельниччині вже трапилась дорожня аварія через погані погодні умови: у селі Суржа Кам'янець-Подільського району в снігу застрягла карета «швидкої» допомоги внаслідок несприятливих погодних умов. Рятувальники за допомогою автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували «швидку» на розчищену ділянку дорогу.

Хмельницький у сніговій пастці: фото фото 5

Попри негоду для комунальників та незручності для водіїв, місцеві мешканці радіють раптовій весняній зимі. 

Хмельницький у сніговій пастці: фото фото 6

Нагадаємо, що весняне похолодання накрило декілька областей України. Житомирщину та Вінничину також припорошило снігом.

За прогнозуванням синоптиків весна прийде в Україну лише після цих вихідних, проте західні області країни залишаться полюсами холоду.

До слова, 5 квітня православні віряни вшановують пам'ять святого Никона, а у світі відзначається Міжнародний день супу. За народним повір'ям, якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.

Теги: Хмельниччина Хмельницький снігопад

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