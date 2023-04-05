Хмельницький у сніговій пастці: фото

Задля безпеки на дорогах комунальники вже висипали майже 200 тонн солі

У середині весни Хмельницький раптово зіткнувся з новорічною погодою – 5 квітня місто вкрило снігом. Звечора на Хмельниччині почав йти мокрий сніг, повідомляє кореспондент «Главкома».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Снігопад тривав усю ніч та продовжився зранку так, що Хмельницький опинився у сніговій пастці, а комунальники й досі розчищають наслідки негоди. Щоб запобігти колапсу, усю ніч на дорогах і тротуарах працювало чотири одиниці техніки. Також задля безпеки руху комунальники вже висипали майже 200 тонн солі.

Водіїв попереджають: на дорогах працює спецтехніка, проте через інтенсивний снігопад розчистити всі проблемні ділянки доріг неможливо. Тож водіям варто бути уважними та обережними і не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Хмельниччині вже трапилась дорожня аварія через погані погодні умови: у селі Суржа Кам'янець-Подільського району в снігу застрягла карета «швидкої» допомоги внаслідок несприятливих погодних умов. Рятувальники за допомогою автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували «швидку» на розчищену ділянку дорогу.

Попри негоду для комунальників та незручності для водіїв, місцеві мешканці радіють раптовій весняній зимі.

Нагадаємо, що весняне похолодання накрило декілька областей України. Житомирщину та Вінничину також припорошило снігом.

За прогнозуванням синоптиків весна прийде в Україну лише після цих вихідних, проте західні області країни залишаться полюсами холоду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, 5 квітня православні віряни вшановують пам'ять святого Никона, а у світі відзначається Міжнародний день супу. За народним повір'ям, якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.