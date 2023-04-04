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Зійдуться тепло та холод: прогноз погоди на 5 квітня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зійдуться тепло та холод: прогноз погоди на 5 квітня
Повітря в деяких областях України прогріється до 17 градусів тепла
фото: glavcom.ua

У західних областях України буде найхолодніша погода

В Україні одночасно буде тепла та прохолодна погода, проте в різних регіонах. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

Контрасти будуть значні, від -4°C вночі на заході до +18°C вдень на сході.

5 квітня вночі очікується у західних областях України 0-5 градусів морозу, у більшості областей +2...+6°C, на сході та півдні до +8°C. У південній частині України та в східних областях очікується +12...+18 градусів, а на Луганщині – до +18 градусів.

«У західних областях – холодяка, не вище +1+5 градусів», – попередила Діденко.

У північних областях найхолоднішою буде Житомирщина, де температура сягне лише +3...+6 градусів, на Київщині та Чернігівщині очікується +10...+14 градусів, а на Сумщині потепління аж до +15...+17 градусів.

У центральних областях також різні думки стосовно весняного стану атмосфери: на Вінниччині +5°C, на Черкащині та в Кропивницькому з районами – +11...+13 градусів, на Полтавщині до +15°C, а в Дніпрі з районами ймовірно до +17 градусів.

«Переважатиме в Україні волога погода, йтимуть періодичні дощі, які чергуватимуться із просто щільною хмарністю. Там, де температура суттєво знижуватиметься, дощ змішуватиметься із мокрим снігом», – розповіла метеорологиня.

Вітер буде північний та північно-східний, рвучкий, місцями із поривами до 15-20 метрів за секунду.

Погода в столиці

У Києві 5-го квітня вночі та вранці передбачається дощова погода, у вікна барабанитиме, а вдень опади припинятимуться. Вдень буде сильний вітер північно-східного напрямку. Але як компенсація за негоду – завтра трохи потепліє. Протягом дня повітря в столиці прогріється до +9...+11 градусів.

Далі очікуються дощі, попереджає Діденко. З перервами, звичайно, проте вологи буде предостатньо. Температура повітря трохи вирівняється, проте західні області поки що залишаються українським полюсом холоду. 

Теги: прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко

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