У Чорногорії звільнили міністра, який заперечував геноцид мусульман у Сребрениці

Міністр юстиції, прав людини та меншин Володимир Лепосавич у парламенті

Його звільнення підтримали голоси 43 депутатів від опозиції та члени парламенту

Парламент Чорногорії – Скупщина – ухвалив резолюцію про геноцид 1995 року в Сребрениці та звільнив з посади міністра юстиції Владимира Лепосавича, який його заперечував.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Balkan Insight.

У резолюції засуджується геноцид у Сребрениці, коли сили боснійських сербів стратили близько 8 тисяч чоловіків з мусульманської громади. Документ забороняє публічне заперечення цього злочину.

Як зазначається, цей крок відповідає зобов’язанням Чорногорії захищати права людини у рамках процесу євроінтеграції.

Владний просербський «Демократичний фронт» голосував проти резолюції та оголосив бойкот роботі парламенту, що може вплинути на стабільність уряду, зауважує видання.

Також указується, що прем’єр-міністр Здравко Кривокапич ще у квітні розпочав процедуру звільнення міністра юстиції Владимира Лепосавича, який заявляв, що геноцид у Сребрениці не був «однозначно встановлений» як факт.

У зв’язку з цим «Демократичний фронт» зажадав відставки Кривокапича і нової коаліційної угоди.

Сребреницький анклав, оголошений СБ ООН у квітні 1993 року «зоною безпеки», був захоплений армією боснійських сербів 11 липня 1995 року. Міжнародний трибунал по Югославії встановив, що після цього було вбито від 7 до 8 тисяч чоловіків із числа боснійських мусульман. Розслідування встановило, що вбивства вчинили солдати армії Республіки Сербської під командуванням генерала Ратко Младича.

У січні 2007 року Міжнародний трибунал кваліфікував дії сербів як «злочини геноциду». Через два роки Європейський парламент проголосив 11 грудня днем пам’яті геноциду в Сребрениці.