  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Чорногорії звільнили міністра, який заперечував геноцид мусульман у Сребрениці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністр юстиції, прав людини та меншин Володимир Лепосавич у парламенті - У Чорногорії звільнили міністра, який заперечував геноцид мусульман у Сребрениці

    Міністр юстиції, прав людини та меншин Володимир Лепосавич у парламенті

    Фото: Парламент Чорногорії

    Його звільнення підтримали голоси 43 депутатів від опозиції та члени парламенту

    Парламент Чорногорії – Скупщина – ухвалив резолюцію про геноцид 1995 року в Сребрениці та звільнив з посади міністра юстиції Владимира Лепосавича, який його заперечував.

    Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Balkan Insight.

    У резолюції засуджується геноцид у Сребрениці, коли сили боснійських сербів стратили близько 8 тисяч чоловіків з мусульманської громади. Документ забороняє публічне заперечення цього злочину.

    Як зазначається, цей крок відповідає зобов’язанням Чорногорії захищати права людини у рамках процесу євроінтеграції.

    Владний просербський «Демократичний фронт» голосував проти резолюції та оголосив бойкот роботі парламенту, що може вплинути на стабільність уряду, зауважує видання.

    Також указується, що прем’єр-міністр Здравко Кривокапич ще у квітні розпочав процедуру звільнення міністра юстиції Владимира Лепосавича, який заявляв, що геноцид у Сребрениці не був «однозначно встановлений» як факт.

    У зв’язку з цим «Демократичний фронт» зажадав відставки Кривокапича і нової коаліційної угоди.

    Сребреницький анклав, оголошений СБ ООН у квітні 1993 року «зоною безпеки», був захоплений армією боснійських сербів 11 липня 1995 року. Міжнародний трибунал по Югославії встановив, що після цього було вбито від 7 до 8 тисяч чоловіків із числа боснійських мусульман. Розслідування встановило, що вбивства вчинили солдати армії Республіки Сербської під командуванням генерала Ратко Младича.

    У січні 2007 року Міжнародний трибунал кваліфікував дії сербів як «злочини геноциду». Через два роки Європейський парламент проголосив 11 грудня днем пам’яті геноциду в Сребрениці.

    Теги: геноцид Чорногорія розслідування права людини трибунал парламент звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чорногорії звільнили міністра, який заперечував геноцид мусульман у Сребрениці