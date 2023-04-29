Кількість ліквідованих в Україні окупантів перевищила 190 тис.  

За минулу добу ЗСУ знищили 21 ворожу крилату ракету

За минулу добу, 28 квітня, українські захисники ліквідували близько 580 російських окупантів. Загальна кількість знищених ворогів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну склала близько 190040 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2023-го орієнтовно склали:

танків ‒ 3697 (+3 за добу) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од.,

артилерійських систем – 2908 (+3) од.,

РСЗВ – 543 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 294 (+0) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

гелікоптерів – 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4) од.,

крилатих ракет ‒ 932 (+21) од.,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од.,

спеціальної техніки ‒ 355 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 430-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.