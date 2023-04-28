ЗСУ вдарили по ворожому ешелону в Маріуполі: знищено вагон із ракетами

Ще 25 квітня українська армія завдала влучного удару по ешелону ворога в окупованому Маріуполі

У ЗСУ якісно спрацювала розвідка, і розрахунок «Точки-У»

Російські запаси боєприпасів неухильно скорочуються завдяки ефективній роботі Сил оборони.

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Ще 25 квітня українська армія завдала влучного удару по ешелону ворога в окупованому Маріуполі, знищивши цілий вагон із бойовими ракетами.

Про це розповів воєнний кореспондент Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. За попередньою інформацією, втрати окупанти зазнали не лише у вигляді озброєння, а й частини особового складу.

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«В результаті поразки нашою ракетою прямо у вагон з боєприпасами стався вибух, тобто знищено значну кількість боєприпасів і російських військовослужбовців, які знаходилися поруч. Судячи з місця служби нейтралізованого окупанта, наша ракета вразила місце зберігання російських ракет», – написав журналіст.

Бутусов підкреслив, що на той час наші війська ще не мали сучасних систем поразки військових цілей, наданих західними партнерами. Водночас і у відважних захисників Маріуполя закінчилися всі танки та гармати, здатні бити супротивником у тилу.

«Тобто у ЗСУ якісно спрацювала розвідка, і розрахунок «Точки-У» спрацював ювелірно, професійна робота, ефективність якої ворог змушений визнати», – написав Бутусов.

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Триває 429-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.