Екснардеп звернувся до українців, які втрачають віру в перемогу

«Геть пригнічення та журбу. Більше віри», – написав Борислав Береза

Колишній народний депутат Борислав Береза підбадьорив українців, які втрачають віру в перемогу. Він запевнив – не має сумніву, що Україна переможе.

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«Люди втрачають віру в Перемогу. Причина не лише у втомі та великій кількості поганих новин та постійних провальних комунікаціях влади. Причин багато. Але от що я вам скажу. Я не маю сумніву в тому, що ми можемо перемогти у цій війні. Я розумію, що багато що залежить від фінансування нас Заходом і на це впливають внутрішні фактори у наших партнерів та дії нашої влади. І все одне я розумію, що вірогідність перемоги доволі висока. Більше ніж будь який інший сценарій. Як кажуть – не завдяки, а всупереч!», – зауважив Береза.

За словами нардепа, таку думку має не лише він, а й військові та експерти, як українські, так і західні.

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«Тому можете знову писати мені, як раніше багато хто писав, що я не правий, але я не маю на меті дарувати вам хибну надію чи створювати марні ілюзії, чим любить займатися влада. Ми маємо всі шанси перемогти. Я це знаю. Я в це вірю. Я це розумію. І я потім знову скажу – А я ж казав! Тому геть пригнічення та журбу. Більше віри. Більше сил прикладайте до наближення перемоги. Допомагайте та приєднуйтесь до ЗСУ! І пам'ятайте, що ми переможемо. Запам'ятайте цей допис», – написав екснардеп.

Раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що війна Російської Федерації проти України триватиме ще довго і не закінчиться навіть у 2025 році.

Нагадаємо міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що в Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи. Однак, на його думку, швидкого завершення війни, вочевидь, не передбачається.

Раніше повідомлялося, що попри значні втрати Росія не демонструє жодних ознак припинення свого військового вторгнення. Україна і Росія будуть готуватися до тривалої війни у 2024 році.